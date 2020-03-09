أمر ملكي بعلاج الطالبة بلقيس على نفقته خارج الأردن

احمد التميمي

اربد – أصدرت عشيرة بني هاني بيانا مساء الأثنين قالت فيه إن الديوان الملكي الهاشمي أصدر مكرمة ملكية بالتكفل بنقل الطالبة بلقيس للعلاج على نفقته في أي مستشفى خارج الأردن يبدي استعداده لاستقبالها وتوفر العلاج به.

وجاء في البيان أن رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف العيسوي خلال زيارته لمركز الحسين للسرطان مع فريق طبي من وزارة الصحة، نقل سلام وتحيات جلالة الملك للطالبة بلقيس التي ترقد على سرير الشفاء في المركز وتمنياته لها بالشفاء.

وكانت الطالبة بلقيس تعرضت لخطأ طبي منذ بداية تشخيصها في أحد مستشفيات إربد نتج عنه مضاعفات على عدة مراحل زمنية أدت إلى فقدانها السمع والنطق والنظر وتفاقم المرض في جسدها.

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