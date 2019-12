أمسية تاريخية لـ “الملك” جيمس وللنسيان بالنسبة لدونشيتش

واشنطن – أضاف “الملك” ليبرون جيمس انجازا جديدا الى سجله الشخصي الرائع، وذلك بقيادته لوس أنجليس ليكرز الى فوزه الثاني تواليا بعد سلسلة من أربع هزائم متتالية، وجاء على حساب السلوفيني لوكا دونشيتش ورفاقه في دالاس مافريكس 108-95 الأحد في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وأصبح جيمس الذي يحتفل الإثنين بميلاده الخامس والثلاثين، تاسع لاعب يصل الى 9 آلاف تمريرة حاسمة في مسيرته، متقدما على غاري بايتون (8966) في أمسية سيطر خلالها ليكرز تماما على مباراته وضيفه دالاس وخرج منتصرا للمرة السادسة والعشرين هذا الموسم من أصل 33 مباراة.

ووصل جيمس الى الرقم 9 آلاف مع بقاء 4,35 ثانية على الربع الأول من اللقاء حين مرر الكرة من مسافة بعيدة الى أنتوني ديفيس الذي ترجمها الى سلة استعراضية، وأنهى “الملك” اللقاء بـ13 تمريرة حاسمة، رافعا رصيده الإجمالي الى 9009 تمريرات حاسمة في المركز التاسع على لائحة أفضل الممررين في تاريخ الدوري، لكن بفارق كبير جدا عن المتصدر جون ستوكتون (15806) ووصيفه جيسون كيد (12091).

ولا تزال الفرصة قائمة أمام جيمس للتقدم أكثر في اللائحة حتى المركز الثالث الذي يحتله الكندي ستيف ناش (10335) أمام مارك جاكسون (10334) وماجيك جونسون (10141) وأوسكار روبرتسون (9887) وكريس بول (9398)، اللاعب الوحيد القادر على تعزيز رصيده بما أنه ما زال يلعب مع أوكلاهوما سيتي ثاندر، وأيزياه توماس (9061).

وأنهى جيمس لقاء الأحد بـ13 نقطة فقط، لكن أنتوني ديفيس كان على الموعد لحمل الفريق على كتفيه بتجاوزه حاجز العشرين نقطة للمرة السادسة والعشرين هذا الموسم، وذلك بتسجيله 23 بعدما نجح في ثماني من محاولاته الـ12، فيما ساهم كنتافيوس كالدويل-بوب بـ19 نقطة، بينها أربع ثلاثيات، ودوايت هاورد بـ15 نقطة جميعها في الربع الثاني.

وبعد أن حقق السبت الـ”تريبل دابل” التاسع له هذا الموسم بتسجيله 31 نقطة مع 15 تمريرة حاسمة و12 متابعة في غضون 30 دقيقة فقط ضد غولدن ستايت ووريرز (141-121)، اكتفى نجم دالاس الصربي لوكا دونشيتش بـ19 نقطة بعدما نجح في خمس فقط من محاولاته الـ14 وعجز عن ترجمة أي من محاولاته الست من خارج القوس.

وحسم ليكرز اللقاء بشكل كبير في الربع الثاني حين كان متقدما 35-31 في منتصفه قبل أن يسجل بعدها 12 نقطة مقابل اثنتين فقط لدالاس الذي فقد الكرة خلال هذه الفترة اربع مرات، ما سمح لصاحب الأرض في تسجيل 7 نقاط من هذه الفرص، بينها سلتان استعراضيتان لهاورد.

