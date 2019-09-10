أمسية تضيء على تاريخ وعادات “حمر النواظر”

عزيزة علي

عمان- في أمسية جميلة من أمسيات برنامج “استقبال أم حفظي”، الذي أدرجه منتدى الرواد على برامج نشاطاته الاجتماعية، أقامت جمعية الأسرة البيضاء ومنتدى الرواد الكبار، أول من أمس، ليلة سمر مع بني صخر بعنوان “إضاءات على تاريخ وعادات-حمر النواظر”.

اشتملت الأمسية على الكثير من مكونات المجتمع الأردني، والتي يمثل بني صخر جزءا منها؛ حيث تم بناء “شق”، وهو جزء من بيت الشعر الذي يتميز به البدوي، ويضم دلال القهوة، وسيفا في الغمد معلقا في واجهة بيت الشعر، وغيرها من مكونات هذا البيت، الى جانب العديد من المأكولات والحلويات الأردنية التراثية منها: الرشوف واللزاقيات الصاجية هي من لحمة “قاعود” والمناسف والهيطلية، وقدم شباب بني صخر رقصة الدحية.

وقد شارك في إدارة هذه الأمسية الزميلات جمانة مجلي، أسيل الخريشا، وبحضور رئيسة جمعية الأسرة البيضاء ميسون العرموطي، ومديرة منتدى الرواد الكبار هيفاء البشير، والعديد من نساء بني صخر اللواتي أحضرن معهن كل ما له ارتباط بعادات وتقاليد بني صخر.

رحبت مديرة المنتدى هيفاء البشير بـ”نشميات بني صخر اللواتي يمثلن البداوة الأردنية التاريخية”، قائلة: “في هذه الأمسية التراثية الجميلة التي يستضيفها المنتدى، أتت نساء بني صخر يحملن العز والنخوة والشهامة والشجاعة الأردنية، ليقدمن ما لديهن من مكونات اجتماعية وثقافية”.

وأوضحت البشير أن إدراج هذا البرنامج الثقافي والاجتماعي “استقبال أم حفظي” هو إحياء لتقليد درجت عليه السيدات في قديم الزمان من التجمع في كل شهر في بيت إحدى السيدات للتسلية والتسامر والترفيه عن الذات وتبادل الفكر والمعلومات.

وأشارت البشير “الى تطوير هذا الاستقبال من خلال تلوينه بألوان تراثية، لتعيد للذاكرة ما حاولت الحداثة أن تطمس معالمه، لكنه ظل كنزاً في صدر الأجداد والجدات، ولذلك في كل مناسبة حرصنا على أن نستضيف إحدى المحافظات لإبراز تراثها وتحفيز المنافسة الشريفة ما بين محافظات المملكة”.

ومن جانبها، رحبت رئيسة جمعية الأسرّة البيضاء ميسون العرموطي بالضيوف من بني صخر الذين حملوا طيب ذكراهم وأنبل عاداتهم الحميدة وكرم مضاربهم وأتوا في هذه الأمسية التراثية، مؤكدة وحدة الشعب الأردني الممتد في كل محافظات الوطن فهم حماة الوطن، لافتة الى أن منتدى الرواد هو رديف لدار الضيافة للمسنين، الذي حمل على عاتقه إدخال البهجة والسرور على قلوب رواده، وبث روح الأصالة والفكر لذلك تعددت أنشطته، وسارت في كل الدروب بحثاً عما هو أصيل وممتع ومفيد.

ومن جانبها، قالت الإعلامية القديرة أسيل الخريشا “نحاول في هذه الأمسية أن نلقي الضوء على عادات وتاريخ بني صخر، هذه القبيلة التي تعد من أكبر وأقدم قبائل شرق الأردن، وهي ممتدة من شمال الأردن الى جنوبه، وإن كان التركز في منطقة الوسط، نعتز بماضي وتاريخ الأجداد، كما يعتز كل أردني بماضيه وعاداته”، مؤكدة أن الأردنيين يشكلون لوحة فسيفسائية جمالها بتنوعها وارتباطها مع بعضها بعضا، لافتة الى بعض عادات بني صخر مثل الجاهة، وأهمية القهوة العربية عندهم.

وتحدثت الإعلامية الخريشا عن مكانة المرأة عند بني صخر، والعريس القديم وكيف كان أهل العريس لا يتكلفون الكثير من تحضيرات العرس، فقد كان الجميع يسهم حسب قدرته في صورة من أجمل صور التكافل التي تبدأ الاحتفالات بها من يوم الاثنين، ويتم نصب بيوت الشعر، ورفع الراية وإطلاق الزغاريد.عزيزة عليعمان- في أمسية جميلة من أمسيات برنامج “استقبال أم حفظي”، الذي أدرجه منتدى الرواد على برامج نشاطاته الاجتماعية، أقامت جمعية الأسرة البيضاء ومنتدى الرواد الكبار، أول من أمس، ليلة سمر مع بني صخر بعنوان “إضاءات على تاريخ وعادات-حمر النواظر”.

اشتملت الأمسية على الكثير من مكونات المجتمع الأردني، والتي يمثل بني صخر جزءا منها؛ حيث تم بناء “شق”، وهو جزء من بيت الشعر الذي يتميز به البدوي، ويضم دلال القهوة، وسيفا في الغمد معلقا في واجهة بيت الشعر، وغيرها من مكونات هذا البيت، الى جانب العديد من المأكولات والحلويات الأردنية التراثية منها: الرشوف واللزاقيات الصاجية هي من لحمة “قاعود” والمناسف والهيطلية، وقدم شباب بني صخر رقصة الدحية.

وقد شارك في إدارة هذه الأمسية الزميلات جمانة مجلي، أسيل الخريشا، وبحضور رئيسة جمعية الأسرة البيضاء ميسون العرموطي، ومديرة منتدى الرواد الكبار هيفاء البشير، والعديد من نساء بني صخر اللواتي أحضرن معهن كل ما له ارتباط بعادات وتقاليد بني صخر.

رحبت مديرة المنتدى هيفاء البشير بـ”نشميات بني صخر اللواتي يمثلن البداوة الأردنية التاريخية”، قائلة: “في هذه الأمسية التراثية الجميلة التي يستضيفها المنتدى، أتت نساء بني صخر يحملن العز والنخوة والشهامة والشجاعة الأردنية، ليقدمن ما لديهن من مكونات اجتماعية وثقافية”.

وأوضحت البشير أن إدراج هذا البرنامج الثقافي والاجتماعي “استقبال أم حفظي” هو إحياء لتقليد درجت عليه السيدات في قديم الزمان من التجمع في كل شهر في بيت إحدى السيدات للتسلية والتسامر والترفيه عن الذات وتبادل الفكر والمعلومات.

وأشارت البشير “الى تطوير هذا الاستقبال من خلال تلوينه بألوان تراثية، لتعيد للذاكرة ما حاولت الحداثة أن تطمس معالمه، لكنه ظل كنزاً في صدر الأجداد والجدات، ولذلك في كل مناسبة حرصنا على أن نستضيف إحدى المحافظات لإبراز تراثها وتحفيز المنافسة الشريفة ما بين محافظات المملكة”.

ومن جانبها، رحبت رئيسة جمعية الأسرّة البيضاء ميسون العرموطي بالضيوف من بني صخر الذين حملوا طيب ذكراهم وأنبل عاداتهم الحميدة وكرم مضاربهم وأتوا في هذه الأمسية التراثية، مؤكدة وحدة الشعب الأردني الممتد في كل محافظات الوطن فهم حماة الوطن، لافتة الى أن منتدى الرواد هو رديف لدار الضيافة للمسنين، الذي حمل على عاتقه إدخال البهجة والسرور على قلوب رواده، وبث روح الأصالة والفكر لذلك تعددت أنشطته، وسارت في كل الدروب بحثاً عما هو أصيل وممتع ومفيد.

ومن جانبها، قالت الإعلامية القديرة أسيل الخريشا “نحاول في هذه الأمسية أن نلقي الضوء على عادات وتاريخ بني صخر، هذه القبيلة التي تعد من أكبر وأقدم قبائل شرق الأردن، وهي ممتدة من شمال الأردن الى جنوبه، وإن كان التركز في منطقة الوسط، نعتز بماضي وتاريخ الأجداد، كما يعتز كل أردني بماضيه وعاداته”، مؤكدة أن الأردنيين يشكلون لوحة فسيفسائية جمالها بتنوعها وارتباطها مع بعضها بعضا، لافتة الى بعض عادات بني صخر مثل الجاهة، وأهمية القهوة العربية عندهم.

وتحدثت الإعلامية الخريشا عن مكانة المرأة عند بني صخر، والعريس القديم وكيف كان أهل العريس لا يتكلفون الكثير من تحضيرات العرس، فقد كان الجميع يسهم حسب قدرته في صورة من أجمل صور التكافل التي تبدأ الاحتفالات بها من يوم الاثنين، ويتم نصب بيوت الشعر، ورفع الراية وإطلاق الزغاريد.