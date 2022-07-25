أمسية شعرية تستذكر غسان كنفاني وناجي العلي

الزرقاء- نظم نادي أسرة القلم الثقافي في الزرقاء مساء الأحد الماضي، أمسية شعرية في ذكرى استشهاد كل من الكاتب غسان كنفاني، ورسام الكاريكاتير الفنان ناجي العلي.

وشارك في الأمسية الشعرية التي حضرها رئيس النادي جمال أبو دية وأعضاء الهيئة الإدارية للنادي وجمع من الكتاب والشعراء والمهتمين وأدارتها الكاتبة مي هديب، الشعراء: موسى حوامدة وردينة آسيا وبديع رباح.

وقرأ الشاعر حوامدة، الذي صدر له من المؤلفات الشعرية “شغب”، “وتزدادين سماء وبساتين، وشجري أعلى، وسلالتي الريح وعنواني المطر، وجسد للبحر رداء للقصيدة”، مجموعة من القصائد التي تغنى فيها بالوطن والأرض والإنسان، والتي منها: “شغب”، “يستشهدون”، و”قاطع الطريق”.

وقرأت الشاعرة ردينة آسيا -التي صدر لها من المؤلفات الشعرية في كفها حناء شمس- عددا من القصائد التي توقفت خلالها عند الشهداء والحنين الى الوطن، والتي منها: “أشواق”، و”المنافي”، و”منابر الغير”.

في حين قرأ الشاعر بديع رباح -الذي صدر له من المؤلفات الشعرية: “عندما يغني القلب”، و”قلب يمشي على الجمر”، و”حب وفداء”، و”أشجار لا تنحني”- عددا من القصائد التي اتسمت بجزالة المفردات وقوة معانيها التي أعلت من قيمة الشهداء والوطن.

كما افتتح، على هامش الأمسية الشعرية، معرض للرسم الكاريكاتيري، ضم العديد من اللوحات الفنية للشهيد ناجي العلي التي تبرز القضية الفلسطينية وحضورها في الوجدان العربي.-(بترا)