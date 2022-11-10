أمسية شعرية للخضور والمعاني في منتدى البيت العربي الثقافي

أقام منتدى البيت العربي الثقافي أمسية شعرية أدبية لكل من الأديب جروان المعاني والشاعر محمد مثقال الخضور

واستهل الأمسية الشاعر علي الفاعوري بكلمة افتتاحية رحب فيها بالحضور وأثنى على تجربة المعاني والخضور وأثرهما في الساحة الثقافية الأردنية.

وقد قدم كل من المعاني والخضور مجموعة من النصوص الأدبية والقصائد الشعرية ذات الإحساس العالي واللغة الرصينة نالت إعجاب الحضور الذي تفاعل كثيرًا مع المشاركين.

ومما قرأ الشاعر الخضور قصيدة بعنوان :بلا حقائق

أَنا لا أُريد سوى القليلِ من الـحقائقِ

في الطريقِ إِلى حياتي

اسـمي وتاريخُ الولادةِ يكفيانِ

و ربَّـما ، عنوانُ بيتي .. ليس أَكثر

زوَّادتي تـحتاجُ أَوهامًا لتبقى فوقَ ظهري

فالـحقائقُ أَثـقلـتْـها بالعذاباتِ الطويلةِ

والثقوبِ

وأَثـقلـتْـني

أَحتاج وهـمًا قادرًا

أَن يرتقَ العُمرَ الذي غارتْ بـجنبـيْـهِ الـحقائقُ

فانتهى مسخًا أَسيراً قانعًـا

ببشاعةِ الأَحداثِ والـموتِ الكثيرِ

ونشرةِ الأَخبارِ في عصر الحروبِ

أُريدُ وهـمًا رائعًـا في آخر النفقِ الطويلِ

لكي أَظلَّ على خطوطي الـمستقيمةِ

مثل أَيَّـةِ نـملةٍ مـخدوعةٍ وسعيدةٍ

بـخرافةِ الدربِ الـمؤَدِّي للشعيرِ وللرفاق

الوهمُ

فرحةُ شاعرٍ غَرِقتْ قصيدتُـهُ بعينِ صبيَّةٍ

مـحميَّةٍ كبحيرةٍ

مـحروسةٍ بـجحافلِ الأَهدابِ

فـقضى بقـيَّـةَ عُمرهِ مُتعـبِّـدًا مُـتـأَمِّلًا

إِعجازَ خَلقِ اللهِ في رسمِ العيونِ

و رقَّـةَ الأَهدابِ في رسمِ النعاسِ

على العيون الساحرة

الوهمُ

أَن تنأَى عن الدنيا

و تأْخذَ جولةً بين الغيومِ

لكي تُـوزِّعَ ماءَها بعدالةٍ

بين الـصحاري و الـشفاهِ الظامئة

الوهمُ

شـمسٌ أَجَّلتْ إِشراقَـها

عن وردةٍ عَشِقَتْ حُبيباتِ الـنَّدى

كي ترتوي قبلَ الـتبخُّر

والوهمُ

نافذةٌ تُـغربِلُ ما يـجيئُ مع الأَثيرِ من الـحقائقِ

تنتقي منها الأَنيقَ

وتـحرقُ الباقي على سطحِ الزجاجِ

لكي تَطير بهِ الرياحُ

كــ حفنةٍ مـحروقةٍ موجوعةٍ مثل الرمادْ

أَنا لا أُريدُ سوى القليل من الـحقائقِ

في الطريقِ إِلى حياتي

أَحتاجُ وهـمًا كي أَظلَّ مُـبَشِّرًا

بالـحبِّ في عصرِ الـحروبْ

أَحتاجُ أَلفَ خديعةٍ

للروح كي تبقى مُـحلِّـقَةً

أَحتاجُ أَلفَ خُرافةٍ مـحبوكةٍ بعنايةٍ

لأَصُدَّ عن عيني ..

البكاءْ

لا أريد سوى الحقائق.

ومما قرأ الشاعر والأديب المعاني قصيدة بعنوان :الجسد الأهبل

مَرّ الوقت ولم تدرِ أنني كرهت الفطام

وبأنني لا أحب أشباه النساء

وبأنه ما زال في الليل متسع

لهدهدتي

للغناء

لأنجاب قصيدتين

لكتابة قصة عروس تشتاق وجودي

ثم أتعدى حدود المساء بركعتين ودعاء

هي امرأة

تختصر كل النساء

أجوب حدائق الوجود

أرافق الجسد الأهبل

جسد بلا هوية

كما أنثى تائهة

تهز كتفيها

تنادي الحب ما زال ممكناُ

كأنثى لا تدري روعتها

تتعثر بنعاسها كما بلهاء

فتبدو كأجمل ما يمكن

لكنها فارغة تعاني الخواء

تصرخ من تعبٍ

تعيش الحياة ما أمكن

ويقتلها الحياء

الجسد الأهبل في بلادي قصة وطنٍ تسكنه النساء

جسد بلا روح

كما لحم الريم تلوكه الضباع

أريحي لسانك من الثرثرة والوشاية

تحدثي بلغة تشبه شفاهك وأخبريني تفاصيل الحكاية

كل شيءٍ فيكِ منكِ يسافر

فلا العقل باقٍ ولا جسدكِ الأهبل يشبع ثائر

أريحي لسانكِ عساكِ

تستريحين

من غير ما سبب

من غير ما حاجة لأي شعور

سأتوارى

كي لا أرى جسدي المنهوب

كي أبحث عن تضاريس جسد مجنون

أفيض عليه صخبا

من غير ما سبب أحتسي كأسين

أعود مترنحاً حاملاً يد الغيب

وألعن العنب

من غير ما سبب أغرق بالبكاء

وأهرب من شوقي

للصمت الكافر

للجوع

شرفتان لغدي انتِ والقدر

وها أنا وأصابعي

ننتظر

فكم من الصبر أحتاج ..!!

يا امرأة بألف لغة أكتبها لتأتي

فعطرك حتى في الحلم يضوع

هو اغترابي لا يُكتب

فاستعجلني

استبد بإغراء روحي للرحيل

أدرك أنني مسكونا بالجنون

وبأني معكِ بك … أكون ولا أكون

كم أكره الاستسلام للمجهول

أتراكِ تدركين ما أقول ؟

وفي ختام الأمسية قام المهندس صالح الجعافرة رئيس منتدى البيت العربي الثقافي يرافقه د. زهير توفيق رئيس جمعية النقاد الأردنيين بتكريم المشاركين