أمسية شعرية مشتركة بيت” شعر المفرق” و”البيت العربي”

عمان – _ – في إطار التعاون الثقافي بينه وبين مختلف القطاعات الثقافية، أقام بيت الشعر/ المفرق، وبالتعاون مع منتدى البيت العربي أمسية شعرية موسيقية الخميس الماضي في مقر المنتدى بالعاصمة عمان وقد أحيا هذه الأمسية الشاعران العراقيان إبراهيم السالم ومحمد الخفاجي.

وحضر الأمسية حضرها جمهور كبير من المهتمين بالشعر فيما أدارت ميرنا حتقوة من البيت العربي مشيدة بالدور المهم والمميز الذي يقوم به بيت الشعر على الصعيد المحلي.

وقدم الشاعر والموسيقي إبراهيم السالم مجموعة من قصائده موجها تحية للعاصمة العمانية، وأتبعه بنص شعري تناول فيه العراق. كما قدم الشاعر محمد الخفاجي نصوصا شعرية لـ” الشاعر الوثاب”.

جدير بالذكر أن بيت الشعر في “المفرق” كان اول بيت يتم تأسيسه كجزء من مبادرة إنشاء بيوت الشعر التي أطلقها حاكم إمارة الشارقة سلطان بن محمد القاسمي، لإنشاء ألف بيت للشعر في مختلف أرجاء الوطن العربي الكبير. وتعنى هذه المبادرة بالشعر العربي الفصيح بشقيه العمودي والحر لخدمة الأدب والشعر على مساحة الوطن الحبيب .