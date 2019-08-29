أمسية شعرية وموسيقية احتفاء بترميم قسم الأورام والدم في مستشفى البشير

مجد جابر

عمان– برنة الحرف وعذب الغناء وبهاء اللحن، أقامت مبادرة “همتنا” لتأهيل قسم الأورام والدم في مستشفى البشير، بالتعاون مع مؤسسة عبد الحميد شومان، أمسية شعرية وموسيقية تحت عنوان: “شدوا الهمّة” يوم الثلاثاء الماضي في موقع مشروع إعادة تأهيل قسم الأورام والدم في مستشفى البشير.

وهدفت الأمسية إلى بث الروح والأمل في الجدران المتعبة وتغيير الصورة النمطية للمكان، حيث أحيا الأمسية الشاعر اللبناني زاهي وهبي، بمشاركة ضيفي الشرف الفنانة هند حامد، والموسيقار طارق الجندي، وتقديم الكاتبة رولا نصراوين.

وقد أضاء وهبي بصوته الدافئ المكان، محلقا في فضاءات الجمال والدهشة، والحرية والأمل، متجولا بين أغراض الشعر المختلفة، ملتقطا منها العديد من الإشارات، مخاطبا بها الإنسان، على وجه الحقيقة حينا، وبلغة المجاز أحيانا أخرى. وافتتح وهبي قراءاته الشعرية بقصيدته “لا تفقد الأمل”، التي غنتها أيضا الفنانة حامد؛ وتقول القصيدة:

“لا تفقد الأمل.. لا تفقد الروح العنيدة.. وخذ ما شئت من روح القصيدة.. ارفع شراعك عاليا حتى لو كنت متعبا.. لا تفقد الأمل..مهما اشتدت الريح وعم الظلام لا تفقد شهوة الكلام..علي صوتك قل ما تشاء.. لا تستغرق في المنام”.

استطاع وهبي أيضا نقل الحضور إلى عالم مليء بالبهجة، كان هو الوحيد القادر على صنعه وحياكته بحرفية، الأمر الذي وصل أن حرك في داخلهم مشاعر الحب والعطاء والوطنية، مثلما يحرك الحجر الماء الراكد.

وأوضحت الدكتورة فاديا سمارة المدير التنفيذي لمبادرة همتنا وأمين عام الائتلاف الصحي لحماية المريض: “منذ كانت مجرد فكرة، سعت المبادرة إلى ترسيخ دور الشراكة البنّاءة بين مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في دعم مؤسسات القطاع الحكومي من أجل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز ثقافة الدعم المجتمعي والتشاركية في تطوير القطاعات الخدمية والكفاءات العاملة فيها، وسعيا لإحياء روح التعاون والمشاركة”.

وأضافت أن “همّتنا” سعت إلى تحويل الأحلام إلى حقائق وأفعال؛ من خلال خدمتها لشريحة واسعة من المواطنين، ومن خلال العمل الإنساني المبني على فكر ودراية والذي لا يقف عند حدود تقديم المساعدات المادية أو العينية الآنية، إنما يسعى إلى مأسسة العمل التطوعي والدعم الإنساني بشكل احترافي، والمبني على أسس صلبة وقواعد علمية وخطط قصيرة الأمد وأخرى طويلة الأمد تدعم ديمومة هذا العمل واستمراريته وتطويره وتوسعه”. وذهبت سمارة بالقول أنه في حين بدأت فكرة المبادرة على يد مجموعة من المتطوعين بدعم مرضى السرطان، “اتخذنا في “همتنا” الخطوة الأولى بعمل دراسة شاملة للمشروع الذي يسعى لإعادة تأهيل القسم بالكامل، وقمنا بتقسيم الدراسة إلى ثلاثة محاور؛ المحور الحقوقي، والمحور الطبي، والمحور الهندسي.

واجتمعت هذه المحاور في “حق جميع مرضى السرطان في تلقي الخدمة العلاجية بعدالة في بيئة سليمة وآمنة ضمن ظروف تحفظ لهم إنسانيتهم وكرامتهم وتراعي خصوصية مرضهم”.

وتضيف: “تدير الحملة الآن جمعية “همتنا” المسجلة لدى وزارة التنمية الاجتماعية الأردنية والخاضعة لرقابتها بناء على طلب القائمين على الحملة. والجمعية معنية بدعم المرضى الأقل حظا، خصوصا مرضى السرطان الذين يتم علاجهم ضمن ظروف غير عادلة وفي بيئة غير آمنة”.

وأوضحت سمارة أن المبادرة سارت بخطى ثابتة منذ إطلاقها؛ نحو تحقيق أهدافها، وحظيت بالاهتمام الرسمي وبدعم أصحاب الأعمال والشركات والبنوك والمؤسسات الوطنية الكبرى ورياديي المجتمع المدني، كما حازت على الاهتمام الشعبي.

فيما تبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع ما يقارب المليون ونصف المليون دينار، تم جمع الجزء الأكبر منها على عدة أشكال؛ التبرعات بتقديم الخدمات والخبرات، التبرعات العينية من الشركات الموردة والمصنعة، والتبرعات المادية من المؤسسات التي تخصص جزءا من أرباحها للخدمة المجتمعية ومن الأفراد الذين يرغبون في دعم المشروع وأهداف الحملة.

وبالعودة للشاعر وهبي، الذي لديه دواوين شعرية كثيرة، منها: “حطّاب الحيرة”، “صادقوا قمراً”، “في مَهبّ النساء”، “ماذا تفعلين بي”، “يعرفك مايكل آنجلو”، “راقصيني قليلاً”، “كيف نجوت”.

كما نال جوائز عديدة؛ كأفضل مقدم برامج وحصل على درع الكلية الملكية للمملكة المتحدة، وجائزة كلية الإعلام والتوثيق في الجامعة اللبنانية لثلاث سنوات متتالية، والمركز الكاثوليكي للإعلام والمجلس الوطني للإعلام وهيئة دعم المقاومة الإسلامية والرابطة الثقافية في طرابلس، والمجلس الوطني للفنون والآداب في الكويت وجامعة “البتراء” في الأردن.

أما طارق الجندي؛ فهو من مواليد العام 1983، وهو عازف عود وملحّن ومؤلف موسيقي أردني. عمل وشارك مع العديد من الفرق الموسيقية الأردنية وأسس بعضها، كما يقوم بورش تعليم في الأرياف والمخيّمات، بالإضافة إلى اهتمامه بالحفاظ على الأغاني الشرقية القديمة، حيث يقوم بإعادة عزفها بطريقته الخاصة.

فيما تتمتع الفنانة والإعلامية الأردنية هند حامد بخامة صوتية غنائية تضاهي خامتها الصوتية الإذاعية. قدمت حامد مجموعة موسيقية وغنائية بأول ألبوم لها العام 2015؛ بعنوان “جوى”، الذي ضم مجموعة من الأغاني معادة التوزيع.

شاركت حامد بعدة حفلات خاصة ومهرجانات، من أهمها مهرجان الثقافات العالمي الذي أقيم في نيودلهي- الهند بمشاركة فنانين من جميع أنحاء العالم حيث مثلت المنطقة العربية بأدائها لنشيد “بلاد العُرب أوطاني”. ويعد مشروع ترميم قسم الأورام في مستشفى البشير من قبل مؤسسة “همتنا” الأول من نوعه الذي يخدم الفئة الأقل حظا من مرضى السرطان والذين لا تنطبق عليهم شروط العلاج بإعفاء حكومي في مركز الحسين للسرطان.

وتعمل “همتنا” على إعادة تأهيل قسم الأورام في مستشفى البشير، الذي تبلغ مساحته ألف متر مربع، ليتمكن من استقبال المرضى ووضع خطة لاستمرارية الحملة والمحافظة على ما يتم تقديمه من المتبرعين وتعاون الحكومة لضخ الكوادر المؤهلة وتزويدها بكل ما يلزم المريض من تشخيص، دواء، علاج والدعم النفسي المناسب.

ولاقت “همتنا”، بحسب سمارة، تجاوبا كبيرا ودعما من قبل الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والمتطوعين الذين أسهموا ماديا ومعنويا لتطوير مستشفى البشير وبنائه حسب التصاميم الجديدة؛ وتبرعت عدة شركات هندسية داعمة، لتأهيله من حيث البنية التحتية والأجهزة، بما يتناسب مع المواصفات والمقاييس العالمية.