أمسية قصصية وشعرية ضمن البرنامج الثقافي لجرش

عمان- الغد- أقيمت ضمن البرنامج الثقافي لمهرجان جرش للثقافة والفنون 2022، وبالتعاون مع رابطة الكتاب الأردنيين في المركز الثقافي الملكي أول من أمس، أمسية قصصية بمشاركة عدد المبدعين الأردنيين في مجال القصة وبحضور عدد من المهتمين بهذا الفن الأدبي.

وشارك في الأمسية التي قدمها عبد السلام صالح، كل من ماجدة العتوم، ودينا علاء الدين، وهشام مقدادي.

واستهلت القاصة العتوم الأمسية بقراءة قصة بعنوان “هلوسات رجل يفكر بالإقلاع عن التدخين”، التي جاءت على شكل جمل قصيرة تميزت بالوصف العام للمشهد العام، وللتفاصيل يومية.

وقرأت القاصة علاء الدين قصة “شقاوة” التي حفلت بمشاهد متعددة، وتنوع على صعيد المكان، كما اجتمعت فيها المفارقة والمفأجاة.

أما القاص مقدادي، فقرأ في بداية فقرته قصة “قداس”، التي تميزت ‏بجمل فكرية عميقة عبرت عن الذات من خلال استخدام القاص لضمير “أنا” الذي بدا واضحا على لسان الرواي فيها، كما قرأ قصة ‏”تك تاك” التي تبين تأثير الزمن في حياة انسان بسيط.

وفي نهاية الأمسية كرم نائب رئيس رابطة الكتاب نبيل عبد الكريم المشاركين في الأمسية بشهادات تقديرية.