أمسية موسيقية بعنوان “صوت ولون” في “شومان”

عمان -الغد- تقيم مؤسسة عبد الحميد شومان مساء يوم غد الخميس، أولى أمسياتها الموسيقية صيف هذا العام بعنوان “صوت ولون”.

وتأتي أمسية “صوت ولون” الموسيقية التي تحييها فرقة “كلامسك” في الهواء الطلق في مقر المؤسسة، مع إضافة ثقافية فنية جديدة، حيث سيكون للفن التشكيلي نصيب من هذه الفعالية؛ وسيتم تسليط الضوء على أعمال فنية من مقتنيات المؤسسة لفنانين عرب خلال الأمسية.

وقالت رئيسة قسم الاتصال والعلاقات العامة في المؤسسة فرح أبو عيشة، “إن أمسية هذا الشهر ستلونها لوحة مميزة للفنان العربي مروان قصّاب باشي، وهو رسام ونحات راحل من أصل سوري، ويعتبر أحد أبرز الفنانين التشكيليين العرب في العصر الحديث، إضافة إلى كونه من أكثر الفنانين حضورًا في المعارض الدولية. أما عن صوت أمسيتنا فسيكون صوت فرقة “كلامسك” الموسيقية التي تدعمها المؤسسة”.

وستقدم “كلامسك” نسخا معربة من الأغاني والألحان الأجنبية باللغة العربية الفصحى واللهجة البيضاء.

وأضافت أبو عيشة، إن “الترابط الوثيق بين التشكيل والموسيقا، سيشكل محور أمسيات صوت ولون، حيث ستقدم المؤسسة فنانين تشكيليين عرب وتعرض لوحاتهم التي تقتنيها المؤسسة خلال الأمسيات المميزة لتمتزج أشكال الفن وتضفي على الإبداع نكهة جديدة أصيلة.

والجدير بالذكر، أنه سيتم بث الأمسية من خلال منصة “فيسبوك” وقناة “اليوتيوب” الخاصتين بالمؤسسة، وسيحضرها عدد محدود من الجمهور وجاهيا، يتم اختيارهم من خلال مسابقة على منصات التواصل.