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أمسية يونانية متميزة في فندق “إنتركونتيننتال”

منذ ساعة واحدة
أمسية يونانية متميزة في فندق "إنتركونتيننتال"

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عمان- تحت رعاية السفيرة اليونانية لدى الأردن إلفثريا غالاثياناكي، يستضيف فندق إنتركونتيننتال الأردن “أمسية يونانية” لن تُنسى مع الشيف اليوناني الأكثر شهرة ماريوس بابادوبولوس، وذلك بعد غد.
وخلال هذه الأمسية اليونانية، سيقوم الشيف بابادوبولوس بدعوة ضيوفه للسفر معه في رحلة العودة عبر التاريخ اليوناني بهدف الاستمتاع بمجموعة متنوعة وغنية من الأطعمة اليونانية الشهيرة مثل الموساكا، تاراماسالاتا والسوفلاكي وصولا إلى الباكلافا اليونانية الأصلية.
ويعد الشيف بابادوبولس جميع الحاضرين بأمسية ساحرة بالعراقة والحضارة والأطعمة الصحية المكللة بالنكهات اليونانية التي لا تنسى.

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