أمطار غزيرة تضرب السودان واستمرار للفيضانات

عمان- ضربت أمطار غزيرة فجر اليوم الثلاثاء، أحياء جنوب وشرق العاصمة السودانية الخرطوم، بالتزامن مع انقطاع للتيار الكهربائي واستمرار تدفق الفيضانات.

وكشفت وكالة الانباء السودانية “سونا” عن أن أمطارا غزيرة مصحوبة برياح عالية السرعة ضربت أحياء جنوب وشرق الخرطوم، فيما دعت الإدارة العامة لشرطة المرور السودانية عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، سائقي السيارات إلى توخي الحذر، وسط مخاوف من تأثيرها على سير المركبات.

وتشهد أحياء الخرطوم على ضفاف النيل ورافديه “الأزرق والأبيض” فيضانات أدت إلى تدمير أكثر من 5 آلاف منزل، فيما تعاني أحياء العاصمة المتمركزة على ضفاف الأنهر الثلاث ” النيل ورافديه، من فيضانات منذ نحو أسبوعين، لم تشهدها البلاد منذ 100 عام.

بترا