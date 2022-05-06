أمطار غزيرة “تغسل” الغبار في مناطق بالوسط والشمال

تساقطت أمطار غزيرة صباح اليوم الجمعة، على مناطق في الأجزاء الغربية من شمال ووسط المملكة، غاسلة الغبار الذي شهدته خلال الأيام القليلة الماضية.

وتسجل درجات الحرارة اليوم الجمعة، أقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (5-7) درجات مئوية، وتكون الأجواء غائمة جزئيا ومائلة للبرودة في المرتفعات الجبلية، ولطيفة في باقي مناطق المملكة، ويتوقع سقوط زخات من المطر في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي قد تشهد هطول المطر، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية على فترات بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية، ومن احتمال تشكل الضباب في ساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية العالية.

وبحسب التقرير، ترتفع يوم غد السبت، درجات الحرارة قليلا، وتكون الأجواء ربيعية لطيفة في معظم مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتظهر خلال ساعات النهار بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

ويطرأ الأحد، ارتفاع أخر على درجات الحرارة، لتكون ضمن معدلاتها الاعتيادية، وتكون الأجواء ربيعية معتدلة بوجه عام، مع تواجد الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة .

وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها الاثنين، وتكون الأجواء ربيعية دافئة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبيا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع تواجد الغيوم على ارتفاعات متوسطة ، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا في شرق المملكة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 19 – 10 درجات مئوية، وفي غرب عمان 17 – 8، وفي المرتفعات الشمالية 16 – 7، وفي مرتفعات الشراة 16 – 6، وفي مناطق البادية 23 – 11، وفي مناطق السهول 19 – 11، وفي الأغوار الشمالية 27 – 16، وفي الأغوار الجنوبية 29 – 20، وفي البحر الميت 28 – 18، وفي خليج العقبة 29 – 19 درجة مئوية.