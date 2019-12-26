تجمعات مائية في شوارع إربد تعيق حركة السير- فيديو

أحمد التميمي

إربد– شهدت مدينة اربد تساقطا غزيرا للأمطار في عدد من مناطقها، مما تسبب بتجمعات مائية كبيرة في الشوارع أعاقت حركة السير.

وقال رئيس بلدية إربد الكبرى المهندس حسين بني هاني، إن كوادر البلدية تعمل على مدار الساعة في أعمال صيانة وفتح خطوط تصريف مياه الأمطار التي أغلقت في الشوارع بسبب انجراف الأتربة والنفايات إلى داخلها.

وأكد أن فرق الطوارئ تعمل على مدار الساعة طيلة تأثير المنخفض الجوي والظروف الجوية غير الاعتيادية، مبينا أن جاهزية البلدية ومعداتها وآليات ها للمساعدة ومعالجة أي طارئ.

وتهيب بلدية اربد الكبرى بالمواطنين الكرام بعدم رمي النفايات على جوانب الطريق لتفادي انسداد جريلات تصريف مياه الأمطار.

وقامت فرق البلدية بفتح وصيانة عدد من الإغلاقات التي تمت في خطوط تصريف مياه الأمطار في الأحياء الواقعة غرب مستشفى الراهبات الوردية.

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