أمطار غزيرة وتساقط للبرد في الطفيلة (فيديو)

فيصل القطامين

الطفيلة – شهدت غالبية مناطق بالطفيلة هطولا غزيرا للأمطار والبرد خاصة بشكل متقطع على المرتفعات فيما شهدت القادسية والرشادية وغرندل والعيص وعين البيضاء وأبو بنا تساقطا خفيفا للثلوج ، ترافق ذلك مع كتلة هوائية باردة .

وبين رئيس بلدية القادسية الدكتور سليمان الخوالدة أن هطول الثلوج في القادسية التي والرشادية التي ترتفع نحو 1660 مترا عن سطح البحر بدأ مع ساعات المساء ، إلا أنه لم يشكل طبقة متكاثفة ، فيما لفت إلى استعدادات البلدية من خلال كوادر الطوارئ لديها ومن خلال آلياتها لموجهة الحالة الجوية السائدة .

وعمت الأمطار الغزيرة معظم مناطق وبلدات محافظة الطفيلة ، مع ما رافقها من هبوب قوي لرياح باردة ، والتي يؤكد مزارعون أنها مكملة لموسم زراعي جيد ، وتسهم في استدامة المراعي الطبيعية التي بدأت بالنمو والظهور والتي تخفف من الأعباء المالية على مربي الماشية والمزارعين بشكل عام ، حيث يعتمدون في سنوات مضت شهدت موجات متلاحقة من الجفاف على شراء الأعلاف للمواشي بما يحملهم كلفا إنتاجية مرتفعة .

وكانت الجهات الرسمية كالأشغال العامة والخدمات المشتركة والبلديات قد تجهزت لمواجهة الحالة الجوية السائدة من انخفاض على درجات الحرارة وتوقعات بتساقط الأمطار وهطول للثلوج من خلال فرق الطوارئ فيها وغرف للعمليات .

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