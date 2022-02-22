أمطار غزيرة ورياح قوية تؤثر على المملكة الجمعة القادمة

تتأثر المملكة بمنخفض جوي يوم الجمعة يتمركز شمال سوريا حيث يطرأ انخفاض آخر ملموس على درجات الحرارة الأجواء باردة بوجه عام وغائمة وماطرة بين الحين والآخر خاصة في المناطق الشمالية والوسطى من المملكة قد تكون غزيرة احيانا في شمال ووسط المملكة ويصحبها الرعد وتساقط زخات من البرد في بعض المناطق والرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً تكون مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

فيما رصدت الخرائط الجوية وفق مراكز الطقس أن الحالة الجوية يوم الجمعة بحاجة إلى الانتباه التام حيث تم وصفها بالعاصفة المطرية لاقتران الأمطار الغزيرة بالرياح الشديدة في بعض المناطق الشمالية والوسطى من المملكة .