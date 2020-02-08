أمطار غزيرة وزخات ثلجية فوق المرتفعات

عمان– يطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة اليوم، وتسود أجواء شديدة البرودة وتكون غائمة وماطرة على فترات في أغلب مناطق المملكة.

وأفادت دائرة الأرصاد الجوية بأن الهطولات ستكون غزيرة أحيانا خاصة في شمال ووسط المملكة، ما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، يصحبها الرعد وتساقط البرد أحيانا، ويتوقع هطول زخات من الثلج فوق المرتفعات الجبلية، مع احتمال أن تتراكم بشكل محدود فوق قمم الجبال العالية.

وتضعف شدة الهطولات تدريجيا مع ساعات الليل، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة، يرافقها هبات قوية أحيانا تتجاوز سرعتها 80كم/ساعة في بعض المناطق، وتكون مثيرة للغبار في مناطق البادية.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية من أخطار الانزلاق على الطرقات، وتشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، وشدة سرعة الرياح والهبات القوية المرافقة لها.

كما حذرت من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية العالية، والغبار في مناطق البادية.

ويطرأ غدا الأحد انخفاض طفيف آخر على الحرارة، وتكون الأجواء شديدة البرودة في أغلب المناطق وغائمة جزئيا إلى غائمة مع بقاء فرصة لهطول زخات من المطر بين الحين والآخر في أنحاء مختلفة من المملكة، قد تكون على شكل أمطار متجمدة أحيانا.

وتبقى فرصة لهطول زخات من الثلج فوق المرتفعات الجبلية العالية خاصة الجنوبية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات، وتدريجيا مع ساعات المساء والليل تخف سرعة الرياح وتضعف فرصة الهطولات ويتشكل الانجماد في معظم المناطق.

وتوالي درجات الحرارة انخفاضها الاثنين، لتسجل أقل من معدلاتها الاعتيادية بحوالي (6-7) درجات مئوية، وتبقى الأجواء شديدة البرودة في أغلب المناطق وغائمة جزئيا، مع بقاء فرصة أثناء النهار لهطول زخات خفيفة ومتقطعة من المطر في أجزاء من المناطق الغربية من المملكة، ومع ساعات الليل يتشكل الانجماد في معظم المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 8 – 3، وفي المرتفعات الشمالية من 5 – صفر، وفي مرتفعات الشراة من 4 – درجة واحدة تحت الصفر، وفي مناطق البادية والسهول من 12 – 1، وفي مناطق الأغوار من 17 – 6، والبحر الميت من 16 – 10، وفي خليج العقبة من 18 إلى 10 درجات مئوية. بترا