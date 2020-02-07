أمطار غزيرة وزخات ثلجية ورياح نشطة وموجة جليد في الطريق إلى الأردن

عمان – الغد – بعد أن تراجعت حدة الحالة الجوية الجوية التي تؤثر على الممكلة بعد ظهر اليوم، تشير آخر تحديثات الحالة الجوية على موقع “طقس العرب”، إلى أن جبهة هوائية باردة ستعبر الأردن تدريجيا مع ساعات منتصف ليلة الجمعة/ السبت.

وقال الموقع إن الجبهة ستترافق مع أمطار تكون غزيرة ومترافقة بزخات من البَرَد أحياناً في شمال ووسط المملكة،و-رياح نشطة مع هبّات قوية،مع فرصة لزخات ثلجية فوق الجبال التي يزيد ارتفاعها عن 1000 متر.

ويستمر تأثر المملكة بالمنخفض الجوي المصنف من الدرجة الثانية يوم السبت، ويكون الطقس باردا وغائما وماطرا بغزارة مع تساقط البرد أحياناً، ويترافق مع رياح نشطة مع هبات قوية تُقارب 90-100 كم/ساعة.

أما يومي الأحد والإثنين، فتتأثر المملكة بشكل “غير مباشر” بكتلة قطبية قارسة البرودة، تترافق مع طقس غائم وشديد البرودة مع فرصة لبعض الأمطار المتجمدة وزخات الثلج العشوائية فوق المرتفعات الجبلية خاصة في جنوب المملكة، وتؤدي إلى تأثر المملكة بموجة جليد و إنجماد وأجواء قارسة البرودة خاصة مع ساعات الليل والصباح.

ويوم الثلاثاء، يتشكل الصقيع والانجماد صباحاً، مع فرصة لزخات من الأمطار مع ساعات المساء والليل.