أمطار متوقعة غدا وانحسار الأجواء الحارة قريبا

قال مركز طقس العرب الإقليمي للتنبؤات الجوية أنه تكون درجات الحرارة الجمعة أعلى من مُعدلاتها المعتادة لمثل هذا الوقت من العام بنحو 3-5 درجات مئوية.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تتأثر جنوب وشرق المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تتكاثر السحب على ارتفاعات متوسطة وعالية مع ساعات عصر الجمعة والمساء، وتكون الفرصة مهيأه لهطول زخات من الأمطار قد تصحب بالرعد ونشاط الرياح السطحية المثيرة للغبار الذي قد يكون كثيفا خاصة في مناطق البادية، كما ويحتمل امتداد الامطار المتفرقة نحو بعض المناطق الرئيسية في جنوب المملكة.

كما أكد مدير المركز محمد الشاكر أن انحسار الأجواء الحارة ستكون يوم السبت لتبدأ درجات الحرارة بالتراجع التدريجي .