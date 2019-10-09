سوسن مكحل

عمان– حول الضجة التي أثيرت عبر وسائل الاتصال الاجتماعي بمثول الفنان جميل عواد، اليوم الأربعاء، أمام المدعي العام، في إطار التحقيق بـ”جريمة إلكترونية”، رفعتها عليه الفنانة أمل الدباس. قالت الدباس” لا أرضى أن ينحرم أي انسان من حريته، أريد الحصول على رد اعتبار عبر وسائل التواصل الاجتماعي حتى أسقط القضية”.

رد اعتبار وليس اعتقال

ونوهت الفنانة في تصريح لـ”الغد”؛ أن الاجراءات حاليا روتينية مع المحامين وتم إرسال استدعاء لسماع أقول الفنان لأكثر من مرة تم تجاهلها، والهدف هو رد اعتبار وليس له علاقة بالاعتقال، وبمجرد اعتقاله لأي سبب متعلق بالقضية وعدم استجابته للتبليغات ستذهب مباشرة لتتكفله شخصيا.

جميل عواد

بالمقابل رفض الفنان جميل عواد في حديث للغد أي اتهامات تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي وبأنه تهجم على الفنانة أمل الدباس بألفاظ نابية، مؤكدا أن ما قاله فقط بأنها “مطبعة”.

وقال عبر صفحته ” السيدة أمل دباس تأكدي بأني لم أمس بعرضك لا سمح آلله، عرضك مصان، البوست الذي استفزك لست مقصودة به”

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