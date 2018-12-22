أمل جديد لعلاج مرض السكري

نيويورك- زعم باحثون أن هناك كوكتيل دوائي يتم تطويره حاليا، يساهم في جعل الخلايا المنتجة للأنسولين أكثر إفرازا لها، وهو ما قد يؤدي إلى علاج مرض السكري.

ويعاني مرضى السكري من نقص في خلايا “بيتا”، التي تصنع مادة الأنسولين، والتي تنقل السكر من الأطعمة إلى خلايا الجسم ليتم استخدامه فى هيئة طاقة، وأنه من دون وجود كمية كافية منها، فإنه لا يمكن إنتاج “الغلوكوز” بشكل صحيح لمرضى السكري، بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

واكتشف فريق بحثي، من كلية الطب في مستشفى ماونت سينا للسكري والأيض في نيويورك، أن دواء يسمى “هاردين” يمكن أن ينشط خلايا البنكرياس، ليجعل خلايا “بيتا” أكثر إنتاجا للأنسولين بمقدار 10 مرات يوميا.

واكتشفوا أيضا أنه عند مزج “هاردين” مع دواء آخر — يستخدم عادة لتعزيز نمو العظام — فإن خلايا “بيتا” تشكلة أكثر من 40 مرة في اليوم.

ويتسبب دواء “هاردين” بمفرده في إنتاج 2% من الأنسولين يوميا، ولكن عندما يتم منحه مع الدواء الآخر، فإن هذا المعدل يرتفع إلى ما بين 5 إلى 8% في اليوم.

ومازال العقار الجديد تجريبيا وفي المراحل الأولى من اختباره، ولكن يعتقد الباحثون أن تأثيره القوي على الخلايا المنتجة للأنسولين، من الممكن أن يكون وسيلة لتغيير قواعد اللعبة في علاج مرض السكري من النوع الأول والنوع الثاني.

وقال الدكتور ستيوارت من كلية الطب في مستشفى ماونت سينا: “نحن متحمسون جدا لهذا الاكتشاف، فقد اكتشفنا تركيبة دوائية تجعل خلايا “بيتا” تتجدد بمعدلات مناسبة للعلاج، ولكن لم يتم تجربة هذا الاتجاه العلاجى الجديد سوى على القوارض فى المختبر، ولا تزال هناك عقبة كبيرة قبل أن يتم تجربة هذا العلاج على البشر، حيث يحتاج الباحثون لتطوير نظام توصيل مستهدف”.

كما لفت ستيورات إلى أن أحد التحديات التي تواجه “الكوكتيل” الدوائي الجديد هو أن له تأثيرات على الأعضاء الأخرى، على الرغم من أنه لم يحدد ماهيتها.-(سبوتنيك)