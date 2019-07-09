أمل كلوني ستدافع عن صحفية فيليبينية منتقدة لدوتيرتي

مانيلا- انضمت المحامية أمل كلوني إلى فريق الدفاع عن الصحفية الفيليبينية ماريا ريسا التي تتعرض “للاضطهاد” بسبب تغطيتها أداء حكومة الرئيس رودريغو دوتيرتي، وفق الدفاع.

وأعلن مكتب المحامية اللبنانية البريطانية المتخصصة بحقوق الإنسان “أن ماريا ريسا صحفية شجاعة تتعرض للاضطهاد بسبب عملها”.

واختيرت ريسا شخصية العام 2018 في مجلة “تايم”، وتواجه العديد من التهم المرتبطة بموقعها الإلكتروني “رابلر”.

وأضافت المحامية المتزوجة من الممثل جورج كلوني “سنلجأ إلى كل السبل القانونية للدفاع عن حقوقها وعن حرية الصحافة ودولة القانون في الفيليبين”.

وتنضم كلوني إلى فريق من المحامين الدوليين الذين يعملون حول هذا القضية بالتعاون مع زملاء لهم في مانيلا. وعملت كلوني سابقاً في فريق الدفاع عن صحفيين من وكالة رويترز أطلق سراحهما مؤخراً في بورما.

وينتقد موقع “رابلر” بشدة الحرب الدموية التي يقودها دوتيرتي في إطار مكافحة المخدرات والتي قتل خلالها آلاف الأشخاص.

وأوقفت ماريا ريسا في آذار (مارس)، عقب وصولها إلى مطار مانيلا، ثم أطلق سراحها بكفالة، واتهمت بأنها انتهكت قانوناً يمنع جهات أجنبية من امتلاك وسائل إعلام محلية.

وفي العام 2015، باع الموقع سندات بهدف جمع أموال لجهات عدة بينها لجهة استثمارية أميركية “أوميديار نتوورك” التي أسسها مؤسس “إيباي” بيار أوميديار.-(أ ف ب)