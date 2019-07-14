أمم أفريقيا: الجزائر إلى النهائي لملاقاة السنغال

أبوظبي- بهدف رائع وفي الوقت القاتل جدا، تمكن النجم رياض محرز من تسجيل هدف الفوز لمنتخب الجزائر، وليتأهل بذلك محاربو الصحراء إلى المباراة النهائية من كأس أمم أفريقيا ومواجهة السنغال على استاد القاهرة الدولي في النهائي المرتقب.

وكان لمحرز كذلك فضل كبير في تسجيل الهدف الأول لـ”الخضر”، وذلك عندما سدد كرة قوية قبل أربع دقائب من نهاية الشوط الأول لتصطدم بالمدافع النيجيري، وليام إيكونغ، خطأ في مرماه.

وعلى عكس مجريات اللعب تمكن منتخب نيجيريا من تسجيل هدف التعادل في الشوط الثاني عبر ضربة جزاء، وفيما كانت المباراة تتوجه لشوطين أضافيين، تدخل محرز في الوقت بدل الضائع ليسجل أغلى أهدافه في البطولة حتى اآن.

وبعد غياب دام 29 عاما عن المباراة النهائية، سيواجه منتخب الجزائر أسود الترينغا في نهائي يأمل فيه العرب أن يحقق فيه محاربو الصحراء اللقب الثاني للجزائر. سكاي نيوز عربية