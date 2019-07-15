أمم إفريقيا 2019: فرحة تونسية ناقصة

القاهرة – لم تكتمل الفرحة التونسية ببلوغ الدور نصف النهائي لكأس الأمم الإفريقية في كرة القدم للمرة الأولى منذ 15 عاما، اذ سقط نسور قرطاج أمام السنغال في مباراة رأى التونسيون أنها “سُرقت” منهم، لكنها أيضا أعادت التذكير بالأداء الباهت في غالبية النسخة الحالية المقامة في مصر.

نهاية اللقاء || 🇹🇳 تونس 0 🆚 🇸🇳 السنغال 1 " ديلان برون هدف في مرماه " أسود التيرانجا تحجز مقعداً في نهائي كأس أمم افريقيا بعد الفوز علي منتخب تونس بهدف دون رد#تونس_السنغال #كأس_امم_افريقيا_2019 pic.twitter.com/4omQz8eq9q — كأس أمم افريقيا 2019 (@AfricaCup2019) July 14, 2019

كانت نسخة 2019 في مصر فرصة مناسبة للمنتخب الأحمر ليضيف نجمه ثانية الى سجله القاري، بعد الفوز الوحيد على أرضه عام 2004. دخل المنافسات بقيادة مدرب مخضرم قاريا هو الفرنسي ألان جيريس، وفي صفوفه نجوم قادرون على صنع الفارق: يوسف المساكني عائد بعد إصابة في الركبة أبعدته طويلا لاسيما عن مونديال روسيا 2018، وهبي الخزري قدم موسما طيبا مع سانت اتيان في الدوري الفرنسي، وطه ياسين الخنيسي ساهم بقيادة الترجي الى نهائي دوري أبطال إفريقيا بحثا عن الاحتفال باللقب الأهم على مستوى أندية القارة السمراء.

حكم المباراة يحتسب ركلة جزاء لنسور قرطاج ويلغيها بعد الرجوع للفار 🤦🏼‍♂️ ما تعليقك ؟#تونس_السنغال #كأس_أمم_أفريقيا pic.twitter.com/DQECuvcKNx — كأس أمم افريقيا 2019 (@AfricaCup2019) July 14, 2019

كانت المجموعة الخامسة التي أوقعت القرعة المنتخب التونسي فيها، سهلة نظريا على الورق. المنتخب الثاني خلف السنغال على مستوى القارة في تصنيف الاتحاد الدولي للعبة (فيفا)، كان على موعد مع أنغولا، مالي، وموريتانيا، المنتخب العربي الذي يشارك للمرة الأولى في البطولة.

بدأت معالم القلق تساور التونسيين من الدور الأول: ثلاث مباريات، ثلاث تعادلات، اثنان بنتيجة واحدة (1-1) ضد أنغولا ومالي، وثالث سلبي مع موريتانيا. من المفارقة أن تونس، المنتخب الوازن إفريقيا، أنهى مجموعته في المركز الثاني مكتفيا بثلاث نقاط وهدفين، وصداع لجيريس في حراسة المرمى بعد خطأين فادحين لفاروق بن مصطفى ومعز حسن، كلفا هدفين (وتعادلين) في المباراتين الأوليين.

جاء الدور ثمن النهائي والموعد مع غانا، وفرصة التعويض عما جرى، أو عما لم يجرِ كما يجب حتى الآن. قالها جيريس قبل المباراة بالواقعية التي طبعت تصريحاته على هامش المباريات الست التي خاضها المنتخب التونسي “نعم، هذه مباراة مهمة، ثمن نهائي. كل الأمل موجود بالطبع من أجل التأهل. سيكون من المخيب للآمال أن نتوقف عند هذه المرحلة”.

الخنيسي الجالس بأناقته المعهودة الى جانب مدربه، كان أكثر وضوحا: هذه مباراة القيام برد فعل. أضاف “صحيح لم نقدم النتائج التي تتوقعها تونس”، ما جعل من التأهل “صعبا على أنفسنا”، لكن لقاء غانا سيكون الفرصة لـ “نظهر الوجه الحقيقي للمنتخب”.

قدم التونسيون أداء مقبولا ضد غانا، لاسيما الخنيسي الذي وفى بوعده وسجل هدف التقدم، قبل أن يلغي مفعوله بديله رامي بدوي بهدف الوقت الضائع خطأ في مرمى فريقه. احتاجت تونس للترجيح، ودخول بن مصطفى بديلا من معز حسن في الثواني الأخيرة، لتعبر 5-4 بالركلات.

في الدور ربع النهائي ضد مدغشقر، مفاجأة البطولة، بدا أن التونسيين أفلتوا للمرة الأولى من شباك الأداء المشكوك به: ترابط بين الخطوط، وثلاثية نظيفة ضمنت الفوز الأول في البطولة في الوقت الأصلي.

أتى هذا الفوز في اللحظة التي تريدها تونس: فكَّ عقدة عدم تخطي الدور ربع النهائي منذ 2004، وعدم تحقيق الفوز في نسخة مصر 2019.

كان جيريس في كل مرة يواجه أسئلة الانتقاد حول الأداء بترداد الكلمة السحرية: النتيجة. عند بلوغ نصف النهائي، قال “أعتقد أن ثمة منتخبات أخرى كبيرة، مصر، المغرب، الكاميرون، كانت لترغب في أن تكون مكاننا. نحن هنا، لم نسرق هذا الأمر من أحد. استحقينا ذلك”، مضيفا “نحن راضون جدا لأن هذا (الفوز) يؤهلنا الى الدور نصف النهائي”.

انتهى نصف النهائي على غير ما كانت تأمل تونس، في الملعب وخارجه. هدف بالنيران الصديقة من ديلان برون كان كافيا لإضاعة “حلم” العبور الى النهائي، في مباراة ضد السنغال شهدت فرصا عدة لأسود تيرانغا بينها ركلة جزاء ضائعة، ومثلها للتونسيين، أضيفت إليها ركلة احتسبت لصالح نسور قرطاج في الدقائق الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني، قبل تراجع الحكم عن قراره بعد العودة لتقنية الفيديو “في ايه آر”.

أثار القرار انتقادات واسعة في تونس وحديث المشجعين عن “سرقة”.

لكن اللاعبين خرجوا من لقاء السنغال بـ “مردود طيب” بعدما قدموا “أفضل مباراة لنا في الكأس الإفريقية”، بحسب ما قال اللاعب وجدي كشريدة بعد نهاية المواجهة التي أقيمت على ستاد 30 يونيو في العاصمة المصرية.

بالنسبة الى زميله الفرجاني ساسي الذي أضاع ركلة جزاء، وهو اللاعب المحبوب في مصر حيث يدافع عن ألوان الزمالك، “اليوم (الأحد) اليوم قدمنا كل شيء في كرة القدم” من دون أن يكون ذلك كافيا للعبور.

وأضاف “نتأسف لكل الشعب التونسي، كنا نريد أن نفرح الشعب التونسي ونفرح أنفسنا، لكن هذه هي كرة القدم”، وسيكون الأمل الوحيد الباقي في أمم إفريقيا 2019، انتزاع المركز الثالث في مباراة ضد نيجيريا الأربعاء.