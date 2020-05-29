أمناء البلقاء التطبيقية يرعى إطلاق مغناة “البلقاء شمس الجامعات” بمناسبة عيد الاستقلال

عمان – الغد- أطلق اليوم مجلس أمناء جامعة البلقاء التطبيقية برئاسة معالي الدكتور هشام الخطيب وحضور رئيس الجامعة الاستاذ الدكتور عبدالله سرور الزعبي مغناة “البلقاء شمس الجامعات” بمناسبة العيد الرابع والسبعين لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية.

الدكتور عبدالله سرور الزعبي رئيس الجامعة قال اننا اليوم نهدي هذه المغناة لجلالة الملك المفدى عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه في مناسبة من أغلى المناسبات على قلب كل اردني ونشمي من نشامى ونشميات هذا الوطن.

وأشار الدكتور الزعبي الى ان المغناة تم تأليفها من قبل الشاعر راشد العيسى وأهدائها للجامعة والتي تشير إلى التخصصات التقنية والتطبيقية التي تتميز بها برامج الجامعة وكافة كلياتها التي تنتشر في المدن الأردنية العريقة وتم توزيعها من قبل كوادر الجامعة وغنائها من طلبة الجامعة تتغنى بالعلم والمعرفة والنهضة التي شهدها الاردن وجامعة البلقاء التطبيقية في ظل ملك عظيم آمن بالشباب وأفكارهم ووعيهم وأنهم هم عماد المستقبل وبناة عزه ومجده، من خلال اهتمامه منقطع النظير بالتعليم والشباب والذي يحرص على مرافقتهم له في المحافل الدولية ولقائه بهم في الجامعات والمدارس والعديد من المناسبات.

كما تؤكد معاني الأغنية على معاني الوفاء والانتماء للوطن وقيادته الهاشمية والوقوف صفا واحدا خلفها.

وأشار الدكتور الزعبي إلى أن المغناة التي صدحت بها الحناجر من فرقة كورال الجامعة من نشامى ونشميات الجامعة تعبر عن ضمير ووجدان كل واحد منا وأنها هدية الجامعة لقائد الوطن المفدى في عيد استقلال المملكة الأردنية الهاشمية الرابع والسبعين مقدما لهم الشكر على الجهود التي بذلوها ليخرج هذا العمل الفني المتقن في هذه الأيام المباركة.