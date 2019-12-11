“أمناء الهاشميّة” يخفض قيمة عطاء “حرم الجامعة الذكي”

عمان- الغد- قرر مجلس أمناء الجامعة الهاشميّة تخفيض قيمة عطاء إنشاء (حرم جامعة ذكي)، بعد أن كانت الجامعة وافقت مبدئياً على العطاء بقيمة 2.84 مليون دينار.

وقالت الجامعة في بيان إنّ “بعد إيقاف العطاء المتضمّن إنشاء (حرم جامعةٍ ذكيّ)، من قبل مجلسِ الأمناءِ بعد ان كانت الجامعة وافقت مبدئيا على العطاء بقيمة مليونين وثمان مئة واربعة اربعين الف وسبع مئة وستة عشر دينار ، وبناءً على اتّصال الشّركة المُحال إليها العطاء مع الجامعة، ونظرًا لأهميّة الموضوع للجامعة فقد طلبَ رئيسُ مجلسٍ الأمناءِ الدكتور ياسين الحسبان من اللجنة إعادة التّفاوض مع الشّركة ومن يُمثّلها محليًّا (الشّركة التّقدّميّة التكنولوجيّة)”.

وأضاف “اجتمعت اللجنة المكلفة بدراسة العطاءات في المجلس والتي تضم، الدّكتور فايز الرّبيع (رئيس اللجنة)، وعضويّة كلٍّ من الدّكتور أحمد عليمات، ووماهر الشّيشاني، وبحضور الدكتور محمد بني سلامة رئيس اللجنة الاكاديمية، ومُدير الرّقابة الداخلية كامل خريسات بالأضافة الى مشاركةِ مُديرِ عطاءات الجامعة حسين السرحان، ومدير مركز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتعليم الإلكتروني الدكتور أحمد الخصاونة”.

وبعد عرض النّواحي الفنيّة والماليّة من قِبَل اللّجنة وإبداء الملاحظات الموضوعة على العطاء، والتفاوض مع الشركة لتخفيض قيمة العطاء، وافقت الشّركة المنفّذة والمحالُ إليها العطاء (هواوي) أن تُقدّمَ خصمًا ماليًّا وعينيًّا على قيمة العطاء ويُقدّر بقيمة 30% من قيمة العطاء.

وقد تمّ التوقيع على محضرٍ مشتركٍ، وستقوم بموجبهِ الشّركة بتوجيه كتابٍ رسميٍّ للجامعة يتضمّنُ الخصم الماليّ على العطاء، والعروض العينيّة الموافق عليها والمُثبتة في محضرِ الاجتماع، على أن يُعرض الاتّفاق على مجلس الأمناء للموافقة عليه، وقد كانت القيمة الماليّة المباشرة المخفضة من العطاء 11%، والعروض العينيّة المقدمة من الشركة للجامعة بنسبة 19%، إضافةً إلى إنشاء أكاديميّةٍ للتّدريب في الجامعة ممولة من شركة هواوي؛ لمتابعة الاستفادة من هذا المشروع ومن كوادر الجامعة؛ بحيث يتمّ تدريبهم داخليًّا وخارجيًّا.