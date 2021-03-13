“أمناء جامعة آل البيت” يقر مشروع الخطة الاستراتيجية للجامعة للأعوام ( 2021 – 2023)



المفرق-عقد مجلس أمناء جامعة آل البيت اجتماعاً عن بعد ضمن تقنية zoom برئاسة رئيس المجلس الأستاذ الدكتور محمد عدنان البخيت وبحضور رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عدنان العتوم وأعضاء المجلس تم خلاله الموافقة المبدئية على مشروع الخطة الاستراتيجية لجامعة آل البيت للأعوام ( 2021 – 2023).

كما قرر المجلس بالتنسيب إلى مجلس التعليم العالي على استحداث برنامج الماجستير في تخصص ” إدارة الأعمال التنفيذي” بقسم إدارة الأعمال والإدارة العامة بكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية وذلك اعتباراً من بداية العام الجامعي 2021 – 2022. ووافق المجلس أيضاً على تعيين الدكتور لؤي عيسى الطوالبة قائماً بأعمال نائب عميد كلية الأميرة سلمى بنت عبدالله للتمريض وذلك اعتبارا من بداية الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2020 – 2021 ولمدة عام. رئيس مجلس أمناء جامعة آل البيت الأستاذ الدكتور محمد عدنان البخيت ثمن من جانبه جهود الجامعة الموصول لإنجاز الخطة الاستراتيجية للجامعة والتي تشكل نقلة نوعية نحو تطوير مسيرتها في المجالات كافة وبما تتواكب مع متطلبات المرحلة.

رئيس جامعة آل البيت الأستاذ الدكتور عدنان العتوم أكد سعي الجامعة المستمر بالعمل كفريق واحد لتنفيذ هذه الاستراتيجية وفق الخطة الموضوعة بهذا الخصوص وبما يضمن السير نحو التطوير والبناء والعطاء وخدمة مسيرة التعليم الجامعي لتكون جامعة آل البيت دوماً في مقدمة الجامعات تطوراً. وحضر الاجتماع أعضاء المجلس الأستاذ الدكتور يوسف السوالمة، والأستاذ الدكتور كمال الحديدي، والأستاذ الدكتور موسى السعودي، والمهندس عبد الوهاب الزعبي، وخالد أبو زيد، والدكتور عدنان الطوباسي، والمهندس عبدالله غوشة، والمحامي محمود العفيف، ومحمد اخوارشيدة، وأمين سر المجلس حسين بني حمد.