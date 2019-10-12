أمنية: أوصلنا “الفايبر” لـ 100 ألف منزل في عمان

عمّان – الغد- أكّد الرئيس التنفيذي لشركة أمنية، المهندس زياد شطارة أن الشركة توسعت في تقديم خدمة الفايبر لتصل إلى 100 ألف منزل في عمان وبسرعات عالية وأسعار منافسة.

وأكّد أن الشركة تواصل تطوير شبكاتها في مختلف محافظات المملكة لمواكبة احتياجات عملائها ولتعزيز مساهمتها الفاعلة في دعم مسيرة التحول الرقمي من خلال توفير خدمات وحلول متطورة في السوق الأردنية من جهة أخرى.

وأعلن شطارة خلال مؤتمر صحفي عن أبرز خطط ومشروعات شركة أمنية بعد تجديدها أخيراً الرخصة الخلوية للشبكات العاملة بتردد 1800 ميغاهيرتز بحيادية التكنولوجيا التي تم استخدامها لزيادة عرض نطاق التردد لشبكة الجيل الرابع لتصل إلى 15 ميغاهرتز، وجاهزية الشركة لطرح خدمة الاتصال الصوتي والمرئي عبر شبكة الجيل الرابع قريباً ولأول مرة في المملكة، وإطلاق خدمة الألياف الضوئية “الفايبر” في مناطق جديدة بعمّان.

وبحسب شطارة، فإن تجديد الرخصة الخلوية لأمنية سيتيح لها الاستمرار بتقديم خدماتها للشبكات العاملة على تكنولوجيا الجيل الثاني والرابع متزامنة وبكفاءة أفضل، مشيراً إلى أن حجم الاستثمار في هذه المشروعات بلغت 100 مليون دينار، وستنعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني، وتستفيد منها مشروعات التحول الرقمي والحكومة الإلكترونية.

واوضح رئيس الدائرة الهندسية في شركة أمنية المهندس سامي إدبيس أن التردد الجديد سيعزز خدمات الجيل الرابع لاتاحة قدرة إضافية على استيعاب المزيد من المشتركين وبسرعات مضاعفة، كما يعمل على تدعيم التردد الحالي للجيل الرابع بنطاق ترددي إضافي، ما يحسّن من أداء الشبكة للمشتركين الحاليين أيضاً”.

وبيّن أن هذه القدرة الإضافية مكافئة لعمليات ما يعرف بدمج الترددات، من خلال إضافة سعة جديدة على نفس التردد أو تردد آخر أو توسيع الحامل الترددي الحالي، وإتاحة المجال لإضافة مواقع راديوية جديدة تعمل على تحسين تغطية الجيل الرابع.

ولفت الرئيس التجاري لقطاع الأعمال والبرودباند محمود أبو زنّاد، إلى اطلاق خدمة الألياف الضوئية “الفايبر” المتخصصة بخدمة المنازل والأعمال في منطقة طبربور، وأن ما يميّزها هو مدة التركيب التي لا تتجاوز 48 ساعة وبأسعار منافسة.

وأوضح ان أمنية بتوسّعها في تغطية المناطق المشمولة بخدمات الألياف الضوئية “الفايبر”، تسهم بفتح فرص واسعة وآفاق واعدة أمام قطاع الأعمال وتدعم الشركات في تنفيذ أعمالها وخططها وتوفير فرص عمل جديدة، مبيناً أن خدمة الفايبر من أمنية تتوفر في منطقة البركة الواقعة بين دوار المدينة الرياضية وشارع الملكة رانيا العبد الله، ودوار الواحة، وشارع وصفي التل، ومنطقة الخالدي، وحالياً في طبربور وخلدا وأم السماق، إضافة إلى منطقة تلاع العلي المتوقع إطلاق الخدمة فيها الشهر المقبل.