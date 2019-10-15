“أمنية” الراعي الرسمي لبطولة “أمل الأردن” لكرة السلة 3×3

عمان-قدّمت شركة أمنية رعايتها الرسمية لبطولة أمل الأردن لكرة السلة 3×3 التي انطلقت الخميس الماضي بتنظيم من شركة الأمل للأنشطة الرياضية وبمشاركة 192 لاعباً ولاعبة.

وأقيمت البطولة التي اختتمت فعالياتها مساء يوم السبت 12/10 على ملاعب مخصصة تم تجهيزها في ساحة بوليفارد العبدلي والعبدلي مول، حيث تم تقسيم البطولة الى أربع فئات هي: فئة الناشئين “تحت 18 عاماً”، وفئة السيدات وفئة الرجال “هواة”، وفئة الرجال “محترفين”، بحيث ضمت كل فئة 12 فريقاً. وجاءت رعاية أمنية لهذه البطولة في ضوء دعمها القوي للرياضة والشباب، إذ تؤمن الشركة بضرورة مساندة هذين القطاعين والاستثمار فيهما لخلق وتنشئة جيل مبدع ومنتج يخدم مجتمعه ووطنه، وله قدرة على مواجهة التحديات وخلق الفرص. وفي تعليقه على هذه البطولة، أكد رئيس دائرة التسويق في شركة أمنية زيد إبراهيم، اهتمام أمنية بقطاع الرياضة الأردني ورغبتها القوية في مساندة الجهود الرسمية بتعزيز مكانة المملكة على خارطة الرياضة الدولية، والتحليق بالرياضيين المتميزين في فضاءات الاحتراف العالمي، لافتا إلى أن اهتمام أمنية أيضاً بقطاع الشباب ينسجم وهويتها المؤسسية المنتمية لهم والتي تعكس حرصها الدائم على تمكينهم وتطوير مهاراتهم وقدراتهم وإعدادهم لبناء المستقبل.

وتواجد في بطولة أمل الأردن 3×3، التي أسسها رامز قعوار في العام 2016، اللاعب الصربي الشهير دوشان بولوت، المصنّف الأول بهذه اللعبة على مستوى العالم كضيف شرف، حيث قدم جوائز البطولة للفائزين في كل فئة.

وسبق لـ بولوت أن توّج بلقب كأس العالم 4 مرات، بالإضافة إلى لقب البطولة الأوروبية مرتين.