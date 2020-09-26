“أمنية” تتوسع بتطبيق نظام العمل المرن



عمان- ضمن التزام شركة “أمنية” في المحافظة على ثقافة عمل متقدمة وإيجابية لموظفيها، أعلن الرئيس التنفيذي للشركة، زياد شطارة، عن خطوة جديدة لتفعيل سياسة عمل أكثر مرونة بحيث تشمل العمل عن بعد رسمياً.

وتؤمن شركة “أمنية” بأهمية تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال إدارة الأفراد والأعمال لتوفير بيئة عمل ملائمة تمكن موظفيها من تحقيق الأهداف والنتائج وتزويد عملاء الشركة بأفضل الخدمات وأكثرها تطوراً.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة “أمنية”، زياد شطارة: “إن شركة أمنية التي تُعد رائدة في سوق الاتصالات الأردني، تتبنى دائما أفضل الممارسات العالمية التي تمنح موظفيها الثقة وأجواء عمل مريحة متسقة مع أهداف وخطط الشركة؛ حيث يعمل الجميع بمختلف مستوياتهم الوظيفية والإدارية بكفاءة ومهنية أعلى، مع حرية تامة في اختيار مكان العمل، ما يسهم برفع إنتاجيتهم وزيادة ولائهم لعملهم وتحقيق التوازن بين الحياة الشخصية ومسؤوليات العمل”.

وأضاف شطارة: “إن أمنية كانت وما تزال داعمة للتغيير وتتبنى ثقافة فريدة حاضنة للتطور والمرونة في العمل، ما ولد المزيد من الثقة بين الموظفين ومرؤوسيهم والإدارة التنفيذية للشركة”، موضحاً أن نظام العمل عن بعد يولد بيئة خصبة للإبداع والابتكار وازدهار الأعمال.

ومن جانبها، قالت مسؤولة الموارد البشرية في شركة “أمنية”، ديانا سعيدي: “نسعى في أمنية لتمكين موظفينا ومنحهم الثقة لإنجاز مهامهم بطرق ابتكارية وأكثر كفاءة عن طريق توفير نظام عمل مرن وبيئة عمل مثالية يختارونها بأنفسهم”.