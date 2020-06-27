“أمنية” تحتفل مع موظفيها بـ15 عاما من الأداء المتميز في سوق الاتصالات



عمان-أقامت شركة أمنية يوم الخميس الموافق 25/6/2020 حفلا افتراضياً بمناسبة مرور 15 عاما على تأسيسها وانطلاقها في سوق الاتصالات الأردني، حضره إلى جانب رئيسها التنفيذي، زياد شطارة، وكبار المسؤولين في الشركة وموظفيها. وتخلل الحفل توزيع الجوائز على الموظفين، وتم تسليم 11 موظفا جوائز تقديرية، منها جائزة الرئيس التنفيذي (CEO Club Award) لموظفين اثنين مميزين، لما بذلوه من جهد خلال سنوات عملهم. وأُطلقت البالونات خارج مقر الشركة في الشميساني احتفالاً بهذه المناسبة.

وفي كلمته التي ألقاها خلال الحفل، حيا شطارة، جهود العاملين في شركة أمنية، والتي أثمرت عن تسجيل محطات مضيئة في قطاع الاتصالات الأردني، والحصول على ثقة أكثر من 3 ملايين مشترك.

وقال شطارة إن العمل في سوق اتصالات تنافسي كالسوق الأردني، يتطلب جهدا استثنائيا من موظفين أكفاء، قادرين على تحويل التحديات إلى فرص، ما يدفع إلى الشعور بالفخر تجاه المحطات المضيئة العديدة التي وضعها موظفو أمنية طوال الخمسة عشر عاما الماضية.

وأشار إلى التحول الذي أحدثته أمنية في السوق الأردني، لتكون أول شركة تكتسح السوق في تقديم عروض استثنائية ومنخفضة، وأول شركة اتصالات تزود المملكة بالإنترنت اللاسلكي عريض النطاق، وأول شركة اتصالات في الأردن تحصل على شهادات الأيزو ذات العلاقة برضا العملاء وجودة المنتج، وغيرها الكثير من الإنجازات.