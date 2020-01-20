“أمنية” تحصل على شهادة الأيزو 201810001

عمان – استمراراً لسلسلة إنجازاتها التي حققتها خلال السنوات الماضية، في مجال نوعية الخدمات المقدمة لعملائها، وزيادة نسب رضاهم، أعلنت شركة أمنية عن حصولها على شهادة الأيزو 10001:2018 نظام إدارة الجودة – رضا العملاء، لتكون بذلك أول شركة في الأردن تحصل على هذه الشهادة.

وتُعنى شهادة الأيزو :201810001 “نظام إدارة الجودة – رضا العملاء”، بقدرة الشركات التي تسعى إلى الجودة في جوانب عملها المتعددة، من خلال وضع مبادئ توجيهية تعتبر جزءا من نهج فعال لإدارة الشكاوى الخاصة، ووسيلة لتلبية احتياجات العملاء وتوقعاتهم.

وحصلت أمنية على هذه الشهادة بعد انتهاء شركة SGS الأردن، الرائدة على مستوى العالم في مجالات الفحص والتحقق والاختبار والاعتماد، والمانحة لشهادات المطابقة الدولية لنظام الأيزو، من أعمال المراجعة لنظام إدارة الجودة والتأكد من امتثال أمنية الكامل للإجراءات المتبعة في هذا المجال.

وعلّق الرئيس التنفيذي لشركة أمنية، زياد شطارة، على هذا الإنجاز قائلاً: “تأتي هذه الشهادة، ثمرة للجهود التي نبذلها في أمنية لتحقيق أعلى المعايير في خدمة العملاء، والحفاظ عليهم وزيادة نسبة رضاهم، خصوصاً وأن الحفاظ على مستوى عال من رضا العملاء يعتبر تحديا كبيرا لكثير من الشركات، لكننا تجاوزنا هذا التحدي واليوم نحن أول شركة وأول مشغل اتصالات في المملكة يحصل على هذا الاعتماد الدولي”.