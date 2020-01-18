“أمنية” تدعم صندوق أسر الشهداء تكريماً لدورهم في الدفاع عن الوطن



عمان- سلمت شركة أمنية القوات المسلّحة الأردنية، الدفعة الثالثة من تبرعها لصالح صندوق أسر الشهداء والبالغة قيمتها 50 ألف دينار، ليبلغ إجمالي المبلغ الذي تبرعت به الشركة 150 ألف دينار على مدار 3 سنوات.

وخلال زيارة قام بها وفد من كبار موظفي الشركة برئاسة الرئيس التنفيذي زياد شطارة، إلى القوات المسلحة الأردنية، تم تسديد الدفعة الثالثة المترتبة على الشركة لصالح صندوق أسر الشهداء.

وأعرب الرئيس التنفيذي لشركة أمنية، زياد شطارة عن اعتزاز الشركة الكبير بمنتسبي القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي وكافة الأجهزة الأمنية، لافتاً إلى أن تبرع أمنية يأتي في إطار دعمها المتواصل للمجتمع المحلي، وإيمانها الشديد بدور القوات المسلّحة الأردنية – الجيش العربي في الذود عن الأردن والحفاظ على أمنه واستقراره، إلى جانب رغبتها المساهمة في توفير سبل العيش الكريم لأسر الشهداء، وضمان مستقبل أفضل لهم”، مشيرا إلى “أن هذا الدعم هو تخليد لذكرى الشهداء وتضحياتهم من أجل وطننا الغالي”.

من الجدير بالذكر أن شركة أمنية من أوائل الشركات الأردنية التي حرصت على تنفيذ توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني، بدعم صندوق أسر الشهداء الذي تم تأسيسه في العام 2017، إكراما لشهداء القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية الذين قدموا أرواحهم دفاعا عن أمن الأردن واستقراره، وحفاظا على المكتسبات الوطنية.