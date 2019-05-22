“أمنية” تدعم مبادرة “همّتنا” لإعادة تأهيل قسم الأورام والدم في مستشفى البشير



عمان – استمرارا لنهجِها في دعم المبادرات الإنسانية، وانسجاماً مع حملتها “أمنية الخير” الممتدة طيلة العام، وقعت شركة أمنية اتفاقية لدعم مبادرة “همّتنا” لإعادة تأهيل قسم الأورام والدم في مستشفى البشير.

وبموجب الاتفاقية، التي وقعها عن الطرفين الرئيس التنفيذي لشركة أمنية، زياد شطارة، والرئيس التنفيذي لمبادرة “همّتنا” الدكتورة فاديا سمارة، ستتيح أمنية لعملائها التبرع لصالح المبادرة بعد إضافتها إلى برنامج المكافآت الخاص بها umnicoin، حيث سيتمكن العملاء من خلال البرنامج من جمع النقاط ومن ثم التبرع بقيمتها لدعم مبادرة همّتنا وعقب توقيع الاتفاقية، أثنى شطارة على مبادرة همّتنا التي تعد الأولى من نوعها التي تخدم الفئات الأقل حظاً من مرضى السرطان وتوفر لهم العلاج العادل في بيئة آمنة وفق المعايير الصحية المعتمدة عالمياً في مراكز علاج السرطان، موضحاً أن أمنية دأبت على إطلاق العديد من المبادرات الإنسانية والاجتماعية ذات الأهداف النبيلة، وتحث عملائها باستمرار على المشاركة فيها.

وولفت شطارة إلى أن أمنية التزمت بدعم المجتمع بكافة الوسائل المتاحة والممكنة بهدف إحداث التغيير الإيجابي وخلق تنمية مستدامة، إلى جانب تشجيع عملائها على دعم المبادرات الاجتماعية والإنسانية التي تنسجم ورؤية الشركة ، وقال :”نحن فخورون اليوم بإتاحة المجال لعملائنا للتبرع، عبر تطبيق umnicoin، لصالح مبادرة همّتنا الهادفة إلى بناء مجتمع أكثر صحة من خلال تحسين المرافق العامة والـتأكد من حصول المرضى على العلاج المناسب في ظروف صحية آمنة”، معرباً عن ثقته بتجاوب عملاء أمنية بشكل فعال وكبير لدعم هذه المبادرة الإنسانية أسوة بمبادرات أخرى ساندتها الشركة. من جانبها، أشادت الدكتورة سمارة بالاستراتيجية المجتمعية الفاعلة لشركة أمنية وقالت: “إلى جانب دورها المميز في النهوض بقطاع الاتصالات الأردني أثبتت شركة أمنية مواطنتها الصالحة عبر دعمها للعديد من المبادرات الاجتماعية والإنسانية النوعية، ونحن سعيدون اليوم بتسخير إمكانياتها وتوفير الدعم لنا من خلال إتاحة الفرصة لعملاء الشركة بالتبرع لصالح مبادرتنا التي تهدف إلى إعادة تأهيل قسم الأورام والدم في مستشفى البشير”، مشيرة إلى أن شركة أمنية تعد مثالا يحتذى به في دعم المبادرات ومؤسسات المجتمع المدني.