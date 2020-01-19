“أمنية” تدعم 5 مدارس حكومية في الزرقاء وإربد

عمّان – ضمن جهودها المستمرة لدعم قطاع التعليم وتحسين البيئة الصحية لطلبة المدارس، أعلنت شركة أمنية عن تبنيها لاشتراك 5 مدارس حكومية في محافظتي الزرقاء وإربد، في برنامج المدارس الصحية أحد أهم برامج الجمعية الملكية للتوعية الصحية.

جاء هذا الإعلان، خلال مؤتمر صحفي عقده الرئيس التنفيذي لشركة أمنية، زياد شطارة، في مدرسة الهاشمية الثانوية المختلطة للبنات في محافظة الزرقاء، وبحضور كل من الدكتور أحمد المساعفة، مدير التعليم العام في وزارة التربية والتعليم، وحنين عودة، المدير العام للجمعية الملكية للتوعية الصحية، وأحمد الزعبي الرئيس التنفيذي لمنصة نوى الإلكترونية، وهي إحدى مبادرات مؤسسة ولي العهد، وعدد من كبار المسؤولين من جميع الجهات.

ويعتبر برنامج المدارس الصحية، والذي تنفذه الجمعية الملكية للتوعية الصحيّة منذ العام 2008، هو نتاج تعاون مشترك بين الجمعية ووزارتي التربية والتعليم والصحة، يهدف إلى تطوير بيئة معززة للصحة في مدارس المملكة من خلال تعزيز الأنماط الصحيّة لدى الطلبة، وحثهم على تبني سلوكيات وعادات صحيّة سليمة وبما ينعكس ايجابيا على نموهم البدني والاجتماعي والتعليمي. ويركز البرنامج على التوعية الصحية حول مواضيع الصحة العامة والصحة الوقائية مثل النظافة الشخصية، ونظافة الفم والأسنان، والنشاط البدني، وأهمية التغذية السليمة والوقاية من المخدرات والتدخين. وتنقسم المعايير الصحيّة إلى عدة فصول وهي: القيادة والإدارة، بيئة مدرسية آمنة، صحية، نظيفة، التثقيف الصحي، مشاركة العاملين والمجتمع المحلي، الخدمات الصحيّة المقدمة للطلبة والعاملين، خدمات الإرشاد التربوي والصحة النفسية، التغذية والمقاصف، النشاط البدني، والمسابح المدرسية. و”يُعد برنامج المدارس الصحيّة محط اهتمام شركة أمنية، إذ قمنا بتبني اشتراك 5 مدارس حكومية في محافظتي الزرقاء وإربد ودعمها على مدار الـ 5 سنوات مقبلة، حيث تتقاطع أهداف هذا البرنامج وأهدافنا في خلق جيل واع مثقف يتمتع بأهلية عقلية وصحية عالية، وبما ينعكس مستقبلا وبشكل إيجابي على تنمية المجتمع وتطوره”، يقول الرئيس التنفيذي لشركة أمنية، زياد شطارة.