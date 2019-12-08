“أمنية” ترعى دوري “القدم” و”السلة” في عدد من المدارس

عمان- انطلاقاً من هويتها المؤسسية المنتمية للشباب والرياضة، واهتمامها بدعم المواهب الرياضية، أعلنت شركة “أمنية” عن دعمها لفعاليات دوري كرة القدم وكرة السلة للصغار، والتي انطلقت خلال الفترة من 16 أيلول (سبتمبر) واستمرت حتى 29 تشرين الثاني (نوفمبر) 2019. ودعمت “أمنية” فرق كرة القدم في مدرسة دي لا سال، ومدرسة المطران، والمدرسة الإنجليزية الحديثة، إضافة إلى دعمها فريقي كرة القدم والسلة في المدرسة المعمدانية في عمّان.

ومن خلال دعمها هذا، تواصل “أمنية” تعزيز مسيرتها الرائدة والمتميزة في دعم الرياضة الأردنية والرياضيين الأردنيين، مع تأكيدها أهمية تشجيع مختلف فئات المجتمع وأفراده على ممارسة الرياضة، وتبني أساليب وأنماط حياة صحية بسيطة في حياتهم اليومية.

وأعرب رئيس دائرة التسويق في شركة “أمنية”، زيد إبراهيم، عن اعتزازه برعاية هذه البطولات، لافتاً إلى أن “أمنية” من أشد الداعمين والمؤيدين لممارسة الرياضة باعتبارها سلوكاً حضارياً ومنهجاً صحياً، مشيراً إلى أهمية تشجيع الأجيال الصغيرة والشابة وتحفيزها على الاهتمام بممارسة مختلف أنواع الرياضات، لتكون أكثر نشاطاً وفاعلية.