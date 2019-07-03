“أمنية” ترعى فعاليات مهرجان موسيقى مسرح البلد



عمان -في إطار شراكتها الاستراتيجية مع مسرح البلد، رعت شركة أمنية مهرجان موسيقى البلد في دورته السادسة التي انطلقت فعالياته خلال الفترة من 25- 29 حزيران الماضي، على مسرح المدرج الروماني ومسرح مدرج الأوديون وسط العاصمة عمان.

وشارك في فعاليات المهرجان التي أقيمت على مدار 5 أيام وشملت 50 فعالية، العديد من الفنانين والفرق المحلية مثل؛ المربع الأردنية وأيلول ويزن صرايرة وغائم جزئي، وفرق عربية مثل “الثلاثي جبران” الفلسطينية، وفرقة HOH المصرية، والفنان دي جام من الجزائر، فيما أقيمت عروض موسيقية أحياها فنانون من بلدان وثقافات مختلفة، منها عرض الموسيقي الفلسطيني فرج سليمان، ومشروع “هارموني” الذي جمع المطربة اللبنانية تانيا صالح مع السويدية لينا نابيرج، وعروض فرقة القسطنطينية.

كما قدمت الفنانة التونسية غالية بن علي والكندي كيا تاباسيان على مسرح المدرج الروماني مشروع “على خطى الرومي”.

ودخلت أمنية بشراكة استراتيجية مع مسرح البلد منذ العام 2015، تقدم خلالها الشركة الرعاية لفعاليات المسرح والتي من أبرزها؛ مهرجان موسيقا البلد، وجرافيتي – بلدك وغيرها من الفعاليات التابعة لهذه المبادرة.

وثمن الرئيس التنفيذي لشركة أمنية للاتصالات، زياد شطارة الجهود المبذولة من قبل القائمين على مسرح البلد في دعم الفرق الفنية المحلية والإقليمية، موضحا أن هذه الجهود تتماشى وخطط أمنية في تعزيز مساهمتها في دعم المشهد الثقافي والفني الأردني، وصولا إلى وضع الأردن على خريطة الفن والثقافة إقليميا وعالميا.

وقال شطارة: “نعتز دائما بشراكتنا الاستراتيجية التي تجمعنا منذ سنوات مع مسرح البلد، ونسعد جدا بمساهمتنا الفعلية والجادة في إنجاح فعاليات مهرجان موسيقا البلد الذي يلقى على الدوام إقبالا جماهيريا منقطع النظير”، مشددا على أهمية المهرجان في الترويج للموروث الثقافي والفني الأردني ودعم الطاقات الفنية الشابة لإبراز مواهبهم أمام آلاف من الجماهير.

من جهته قال رائد عصفور مدير مسرح البلد، “نقدر دعم شركة أمنية المتواصل للثقافة والفنون في الأردن، وخاصة دعمها لفعاليات مهرجان موسيقا البلد في دوراته السابقة، هذا الدعم الذي ساعد المهرجان على دعم الفرق الفنية المحلية والإقليمية، وتطوير وسائل التواصل مع الجمهور، وزيادة عدد الفعاليات الفنية، كما يؤكد على أهمية الشراكة المتجددة بيننا كمؤسسات ثقافية فاعلة وبين شركة أمنية”.

ووفق الاستراتيجية المجتمعية لشركة أمنية، يشكل الفن لبنة أساسية للتنمية المستدامة، حيث يعمل كقوة موحدة تجمع الناس متجاوزة الحواجز الاجتماعية والثقافية، ولهذا تسعى الشركة باستمرار إلى الاستفادة من قوة الفنون لتشجيع الإبداع والتفكير المستقل وحرية التعبير. تجدر الإشارة إلى أن مهرجان موسيقى البلد يهدف إلى تطوير أفاق جديدة لدعم الفنانين والموسيقيين الشباب الأردنيين والعرب من خلال تقديم أعمالهم في عروض موسيقية أمام منتجين عالمين من دول أوروبية مختلفة للاطلاع على تجارب هؤلاء الفنانين وفتح سوق فنية لفرق وفنانين.