“أمنية” ترعى مهرجان عمّان عربيا في دورته الرابعة

عمان- أعلنت شركة أمنية عن رعايتها للدورة الرابعة لمهرجان عمّان عربياً الذي تنظمه جمعية بقاء للثقافة والفنون تحت عنوان “متلقى الحضارات” في حدائق الحسين خلال الفترة من 21-26 حزيران (يونيو) الحالي.

وتندرج هذه الرعاية من شركة أمنية في إطار دعمها المستمر للحركة الفنية والثقافية في المملكة، وإثراء المشهد الفني الإبداعي المحلي، وترسيخ الهوية الثقافية الأردنية.

ويتضمن المهرجان 4 فعاليات رئيسية هي (كرنفال، وفن تشكيلي، ومسرح للأطفال، ومعرض فني) وذلك لصقل المهارات الحياتية لمختلف شرائح المجتمع من خلال تطوير مهاراتهم في القدرة على تقبل الثقافات، مما يساعد على خلق مجتمع مدني حر متعدد، وتنشيط الحركة الفنية التشكيلية في الوطن العربي، وتفعيل دور المجتمع المحلي في احتضان الفكر الفني لخلق البيئة الواعدة للأجيال المقبلة لإطلاق ورعاية إبداعاتهم الفنية من خلال إدماج أنواع مختلفة من الفنون.

وفي تعليقه على هذه الرعاية، أثنى الرئيس التنفيذي لشركة “أمنية”، زياد شطارة، على جهود جمعية بقاء للثقافة والفنون في دعم الحركة الثقافية الأردنية وترويج الفنون العربية محلياً وعالمياً.

وشدد شطارة على حرص أمنية على إقامة شراكات استراتيجية مع مختلف المؤسسات الثقافية الوطنية الساعية لوضع الأردن على خريطة الثقافة والفنون الإقليمية والعالمية، وتمكين المواهب الأردنية من الانطلاق في فضاءات الإبداع والتميز، معرباً عن أمله في أن تحقق رعاية أمنية لهذا المهرجان الفائدة المأمولة منه.

يشار إلى أن جمعية بقاء للثقافة والفنون قد تأسست في العام 2016 وهي جمعية غير ربحية تابعة لوزارة الثقافة وتهدف إلى زيادة الوعي الثقافي لشرائح المجتمع كافة عن طريق البرامج والأنشطة والفعاليات الثقافية، كما تهدف إلى بلورة العمل لفائدة الشباب خاصة والمجتمع عامة، والانفتاح على مجتمعات ودول أخرى.