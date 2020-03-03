“أمنية” تزود “أبو نصير” بخدمات “الفايبر”

عمان – في خطوة تعزز ريادتها في سوق الاتصالات المحلي، عبر طرح المزيد من خدماتها ذات القيمة المضافة العالية، أعلنت شركة أمنية – التابعة لمجموعة بتلكو البحرين – عن إطلاق خدمات الإنترنت فائق السرعة “الفايبر” في منطقة “أبو نصير” شمال العاصمة عمّان.

وبتوسعها بنطاق تغطية شبكة الفايبر، يرتفع عدد المناطق المشمولة بهذه الخدمة إلى 7 مناطق ، تشمل كل من حي البركة والخالدي والصالحين وطبربور وتلاع العلي والياسمين.

وتعتبر منطقة “أبو نصير” واحدة من أعلى المناطق في الكثافة السكانية في عمّان، حيث سيعمل هذا التوسع على شمول جميع المباني بخدمات الفايبر للمنازل والشركات، بسرعات عالية تصل إلى 1000 ميغابت في الثانية، وبأسعار منافسة.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة أمنية، زياد شطارة التزام الشركة بتطوير قطاع الاتصالات الأردني عن طريق الاستثمار في أحدث ما توصل إليه التطور التكنولوجي في هذا المجال، إلى جانب الإرتقاء بمستويات رضا عملائها وتزويدهم بتجارب غنية وثرية من خلال توفير خدمات ومنتجات تعد الأفضل، من حيث مستواها وأدائها التقني إلى جانب تنافسية أسعارها.

وأوضح أن أمنية تسير وفق خطة زمنية محددة مسبقا للتوسع في تغطية خدمات الألياف الضوئية “الفايبر” وبما ينسجم مع مساعيها للتحول إلى مشغل اتصالات رقمي.

وشدد شطارة، على أن أمنية ومن خلال توسعها في تغطية المناطق المشمولة بخدمات “الفايبر” تساهم في فتح فرص واسعة وآفاق واعدة أمام قطاع الأعمال، وتدعم الشركات في تنفيذ أعمالها وخططها وتوفير فرص عمل جديدة.

وكانت أمنية قد أعلنت في تشرين الأول الماضي عن توسعها في تقديم خدمات “الفايبر” في منطقة طبربور، شرق العاصمة عمّان، إضافة إلى تطوير شبكاتها وزيادة سرعاتها، وجاهزيتها لطرح خدمة الاتصال الصوتي والمرئي “VoLTE” المبنية على شبكة الجيل الرابع، بحجم استثمار كلي يصل إلى 100 مليون دينار.