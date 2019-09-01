أمنية تزود المدرسة المعمدانية بحلول الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات



عمان -أعلنت شركة أمنية، التابعة لمجموعة بتلكو البحرين، عن توقيعها اتفاقية تلتزم بموجبها بتوفير حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للمدرسة المعمدانية – عمّان على مدار 3 سنوات. وستنضم المدرسة المعمدانية لقائمة طويلة وممتدة من عملاء شركة أمنية الذين وثقوا بها واعتبروها خيارهم الأول والمفضل لتزويدهم بحلول اتصالات وتكنولوجيا المعلومات ذات موثوقية وكفاءة، لدمجها في عملياتهم وأعمالهم، وبما يرتقي بمستوى الأداء والإنتاجية.

وبموجب الاتفاقية التي وقعت بين الطرفين، ستزود أمنية المدرسة المعمدانية بخدمات النفاذ المباشر للإنترنت، وحلول الشبكة اللاسلكية (Wi-Fi) المدارة، بالإضافة إلى تجهيز الشبكة الداخلية الخاصة بالمدرسة.

وستمكّن خدمات وحلول شركة أمنية لقطاع الأعمال، المدرسة المعمدانية من تحديث بنيتها التحتية لأنظمة المعلومات، والتي ستدعم جهودها لتوفير بيئة التعليم الرقمي وتبني أساليب التعلم الذكي، إضافة إلى تمكينها من توفير وصول سهل وآمن إلى شبكة الإنترنت للتواصل وتبادل المعرفة بين المعلمين والطلاب. وفي تعقيبه على هذه الاتفاقية، قال الرئيس التنفيذي لشركة أمنية، زياد شطارة: “سعيدون بانضمام المدرسة المعمدانية إلى قائمة كبار عملائنا الذين نعتز بخدمتهم، حيث انصبت جهودنا طيلة السنوات الماضية على جانبين؛ الأول إحداث نقلة نوعية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأردني، والثاني تسخير الميّزة العالية والقدرات الفنية والتقنية والبشرية المتاحة لدينا لدعم قطاعات الأعمال المحلية وتوفير الحلول اللازمة لها”. لافتا إلى الدور المميز والفاعل الذي قامت به شركة أمنية لرفد قطاع التعليم بالتقنيات والخدمات اللازمة والتي من شأنها الإرتقاء بالمستوى التعليمي من ناحية وتعزيز الإنتاجية والنمو الاقتصادي بشكل عام من ناحية أخرى. وأعرب شطارة عن أمله في أن تسهم حلول الاتصالات والأعمال التي ستوفرها أمنية للمدرسة المعمدانية من تحقيق أهدافها المتمثلة في زيادة جودة خدماتها التعليمية، من خلال ربط طلابها بمجتمع المعرفة، وتمكينهم من أدوات التكنولوجيا الحديثة، وتسهيل انتقال المعرفة إليهم. يشار إلى أن شركة أمنية تقدم خدمات حلول الأعمال للقطاعين العام والخاص، ، لتحتل مرتبة الصدارة في هذا المجال، مدعومة ببنية تحتية حديثة ومتطورة وكوادر فنية عالية الاحتراف، بالتناغم مع خدمات اتصالات ذات كفاءة وجودة عالية.