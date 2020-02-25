“أمنية” تسهم بتحقيق 10 من أهداف التنمية المستدامة

عمان-أطلقت منصة نوى الإلكترونية، وهي إحدى مبادرات مؤسسة ولي العهد، تقريرها السنوي للمسؤولية المجتمعية لشركة أمنية للعام 2019، ويأتي هذا التقرير ضمن شراكة استراتيجية أبرمتها منصة نوى مع شركة أمنية العام 2018، حيث تضمن التقرير الأثر المجتمعي العام لبرامج شركة أمنية والتي تنسجم مع الأهداف العالمية للأمم المتحدة للتنمية المستدامة السبعة عشر والهادفة للقضاء على الفقر وحماية الأرض وضمان الرخاء للجميع بحلول عام 2030.

وارتكزت استراتيجية المسؤولية المجتمعية لشركة أمنية – بحسب التقرير خلال العام 2019، على ثلاث محاور رئيسية هي: التعليم كمحور أساسي، وتمكين المجتمع من خلال مظلة أمنية الخير، والشباب والرياضة.

ففي محور التعليم، استمرت أمنية خلال العام 2019 بدعم مشروع “كرفان رزان” بالتعاون مع سفيرة أمنية للتعليم رزان خلفة، حيث قدمت دعما قيمته 6 آلاف دينار، عقدت من خلاله عددا من الفعاليات مثل مخيم القراءة الصيفي للطلبة في المكتبات العامة وأطلقت مكتبة صغيرة في الكرفان للطالبات بهدف تشجيعهن على القراءة، إضافة إلى إقامة حفل توقيع كتاب إفرست للأطفال للمغامر الأردني المتسلق مصطفى سلامة.

وفي إطار تدريب وتمكين الطلاب، عقدت أمنية دورة تدريبية لطلبة جمعية الأيدي الواعدة في حاضنتها لريادة الأعمال The Tank، حيث استضافت 80 طالبا من عدد من المدارس لتدريبهم على ورشة عمل بعنوان “الذكاء العاطفي والتفكير النقدي والابتكار”، وذلك تحت رعاية سمو الأميرة عالية الطباع.

وضمن جهودها المستمرة لدعم قطاع التعليم وتحسين البيئة الصحيّة لطلبة المدارس، أعلنت شركة أمنية عن تبنّيها لعدد من المدارس ضمن برنامج المدارس الصحيّة التابع للجمعية الملكية للتوعية الصحيّة في عدد من المحافظات، حيث يهدف إلى تطوير بيئة معززة للصحة في مدارس المملكة من خلال تعزيز الأنماط الصحية لدى الطلبة، وحثهم على تبني سلوكيات وعادات صحية سليمة، وبما ينعكس ايجابيا على نموهم البدني والاجتماعي والتعليمي.