“أمنية” تشارك بمؤتمر “الأمن السيبراني في العصر الرقمي”

عمان- تعزيزاً لدورها الريادي في مجال الأمن السيبراني وخدمات الأمن المدارة (MSSP)، شاركت شركة “أمنية” -التابعة لمجموعة بتلكو البحرين- في المؤتمر السنوي الأول لجمعية ضبط وتدقيق نظم المعلومات (ISACA) فرع عمّان، بالإضافة لرعايتها الذهبية للمؤتمر.

وشارك خبراء من شركة “أمنية”، إلى جانب عدد من الخبراء المحليين والعالميين في هذا الحدث، الذي عقد على مدار يومي الاثنين والثلاثاء 16 و17 أيلول (سبتمبر) الحالي؛ حيث ناقش المؤتمر أحدث التوجهات العالمية في مجال الأمن السيبراني في عصر التقنية الرقمية.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة “أمنية”، زياد شطارة، أن “أمنية” تسعى على الدوام إلى تأكيد دورها الريادي في دعم ومساعدة المؤسسات الحكومية والخاصة على حماية أنظمة معلوماتها من التهديدات الإلكترونية المحتملة، والامتثال لمتطلبات واضعي التشريعات كالبنك المركزي ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.

وأثنى شطارة على الدور الحيوي والمهم الذي تلعبه جمعية ضبط وتدقيق نظم المعلومات، في التوعية بأمن المعلومات والأمن السيبراني ومواكبة آخر التطورات في مجال تكنولوجيا المعلومات، مؤكداً استعداد “أمنية” لدعم ومساندة الجمعية في جهودها هذه، لنشر التوعية وتوفير الحماية الأمنية لجميع المؤسسات التي تستخدم أنظمة المعلومات من جهة، وتدريب الكوادر الفنية للعمل في مجال الأمن السيبراني من جهة أخرى، خاصة في ظل ارتفاع حاجة السوق للعمالة المؤهلة والمدربة في هذا المجال.