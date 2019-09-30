“أمنية” تشارك في مبادرة “هِمّة ولَمّة”

عمان-أعلنت شركة أمنية عن مشاركتها في مبادرة “هِمّة ولَمّة” تحت شعار الأردن بهمتنا أنظف، والتي أطلقتها الجمعية الأردنية للسياحة الوافدة يوم السبت الموافق 28 أيلول الجاري بالتزامن مع اليوم العالمي للسياحة، للتصدي لظاهرة إلقاء النفايات بشكل عشوائي في جميع مناطق المملكة، حيث شارك أعضاء فريق أمنية للشباب وعدد من الموظفين في هذه الحملة النوعية في محمية غابات عجلون. ويأتي انضمام شركة أمنية في هذه الحملة الوطنية الشعبية للنظافة ضمن برنامج أمنية للعمل التطوعي الذي يندرج تحت مظلة “أمنية الخير” وبالتعاون مع منصة نوى – إحدى برامج مؤسسة ولي العهد، حيث تسعى هذه الحملة إلى إشراك مليون متطوع من كافة المجتمعات المحلية للمشاركة في تنظيف نحو 50 موقعاً سياحياً وتراثياً وأثرياً، في مختلف محافظات المملكة..

وتهدف هذه الحملة إلى زيادة الوعي بأهمية قطاع السياحة والمواقع السياحية في الأردن من حيث الأهمية التاريخية والاجتماعية والإنسانية، والأهم خلق فرص عمل ودعم الاقتصاد الوطني وخلق مشاريع مستدامة من قبل القطاع الخاص، فيما سيتمحور عمل الحملة في مرحلتها الثانية على التوعية والتعليم والثقافة، وتطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بحماية البيئة بحزم من قبل الجهات المعنية. وأعرب الرئيس التنفيذي لشركة أمنية، زياد شطارة، عن اعتزازه بمشاركة فريق أمنية للشباب وعدد من موظفي الشركة في هذه المبادرة المتميزة والهادفة إلى تنظيف المواقع السياحية والبيئية والأثرية من النفايات والمخلفات التي تُلقى بشكل عشوائي، لافتاً إلى أن انضمام أمنية لهذه المبادرة ينبع من مواطنتها الصالحة ومسؤوليتها المجتمعية.

وأكّد شطارة، أن انضمام أمنية لمبادرة “هِمّة ولَمّة” يأتي ترجمة لأحد أهم استراتيجيات الشركة في المسؤولية المجتمعية “أمنية الخير” المظلة الرئيسية التي تندرج تحتها جميع برامج العطاء للشركة، وتهدف إلى دعم العديد من المبادرات المجتمعية والتنموية التي تقام على مدار العام وتساهم في تنمية المجتمع.

يشار إلى أن أمنية أطلقت بداية شهر أيلول الجاري برنامج العمل التطوعي الذي يعد أحد أهم روافد “أمنية الخير” وأداة من أدوات الشركة لتعزيز قيم التواصل والعطاء والتكاتف بين أفراد المجتمع الواحد، وإلهام الشباب وإعدادهم ليصبحوا أعضاء منتجين وفاعلين داخل مجتمعاتهم، إضافة إلى تمكينهم في التخطيط لمستقبلهم بشكل أفضل.