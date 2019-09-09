“أمنية” تطلق برنامج العمل التطوعي لخدمة المجتمع

عمان- بمناسبة اليوم الدولي للعمل الخيري الذي يصادف الخامس من أيلول (سبتمبر)، أطلقت شركة “أمنية” وبالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين في مجال العمل المجتمعي برنامجاً تطوعياً يشارك فيه فريق أمنية للشباب وموظفي الشركة وأعضاء من المجتمع المحلي.

ويهدف البرنامج الذي يندرج تحت مظلة “أمنية الخير”، إلى ترسيخ ثقافة التطوع لدى فريق أمنية للشباب وموظفي الشركة ومساهمتهم في إحداث فرق داخل المجتمع الأردني.

ويعد هذا البرنامج أحد أهم روافد “أمنية الخير” في العمل المجتمعي في الأردن وأداة من أدوات الشركة لتعزيز قيم التواصل والعطاء والتكاتف بين أفراد المجتمع الواحد، وإلهام الشباب وإعدادهم ليصبحوا أعضاء منتجين وفاعلين داخل مجتمعاتهم، إضافة إلى تمكينهم في الإعداد لمهنهم المستقبلية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة “أمنية”، زياد شطارة، في تعليقه على هذا البرنامج: “فخورون بإطلاق برنامج أمنية التطوعي في اليوم الدولي للعمل الخيري، والذي نأمل أن يترجم أهدافنا المتمثلة بدعم عملية التنمية الشاملة في المملكة وتعزيز ثقافة التطوع وترسيخها لدى شبابنا، واستثمار طاقاتهم في إحداث فروقات في المجتمعات التي يعيشون فيها، إلى جانب مساعينا بتحقيق التكافل والتكامل الاجتماعيين عبر دعم الفئات المحتاجة والتواصل مع الآخرين ناهيك عن تأكيدنا أهمية الحفاظ على البيئة”.