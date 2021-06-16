“أمنية” تطلق عرضا استثنائيا لمتابعة بطولتي “يورو 2020″ و”كوبا أميركا”



عمان- انسجاماً مع استراتيجيتها الهادفة إلى تشجيع الرياضة، ورغبة منها في إتاحة الفرصة لعملائها لعيش حماس كرة القدم، أطلقت شركة “أمنية” عروضاً مميزة تتيح لعملائها متابعة مباريات بطولتي “يورو 2020″ و”كوبا أميركا” على قنوات beIN connect.

وتضمنت عروض “أمنية” الحصرية لهذا الموسم، اشتراكاً بقنوات beIN لعملائها الحاليين (الإنترنت المنزلي والإنترنت المتنقل، والفايبر) بـ3 دنانير شهرياً فقط، ولعملائها الجدد عند اشتراكهم في عروض الفايبر المنزلي بـ25 ديناراً شهرياً فقط، ويمكن الحصول على هذا العرض مجاناً عند الشراء من متجر أمنية الإلكتروني eshop.umniah.com.

ويضم المتجر مجموعة واسعة ومتنوعة من عروض الاشتراكات للإنترنت المنزلي، والشخصي والفايبر والأعمال عروض المحافظات لغايات الترفيه والتعلم عن بعد والرياضة بأسعار تشجيعية وغير مسبوقة.

وقال رئيس دائرة التسويق في شركة “أمنية”، زيد الإبراهيم “عرضنا الجديد والحصري اليوم موجه لعشاق رياضة كرة القدم الراغبين في عيش الإثارة الكروية وخوض جو المنافسات وتقريبهم من هذا الحدث الرياضي الشهير ليتمكنوا من متابعته ببث حي ومباشر”.

وأضاف الإبراهيم: “لقد وضعنا بعين الاعتبار عند تصميم هذا العرض الاستثنائي لعملائنا أن يكون بأسعار منافسة تتناسب وميزانياتهم ليكونوا قادرين على متابعة منافسات بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2020) بعد عام من تأجيلها بسبب جائحة كورونا”.

تجدر الإشارة إلى أن “أمنية” قد وقعت قبل عامين (آذار/ مارس 2018) اتفاقية مع قنوات beIN، لتمكين عملائها من إمكانية مشاهدة بث القنوات الرياضية مباشرة و3 قنوات للأطفال وقناة الطبخ beIN GOURMET.