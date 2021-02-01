أمنية تطلق نظاما جديدا لتشغيل خدمة التتّبع وإدارة الأساطيل



عمان-في خطوة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدّمة لعملائها، أعلنت شركة أمنية، التابعة لمجموعة بتلكو البحرين، ستبدأ بالعمل بنظام جديد لتشغيل خدمة التتبع وإدارة الأساطيل Utrack للمؤسسات من القطاعين العام والخاص بالإضافة الى الأفراد. ويأتي النظام الجديد بمزايا متقدمة وأجهزة متطورة، لتكون بذلك أول مشغل اتصالات في المملكة يوفر مثل هذه الخدمة على شبكتي الجيل الثالث والرابع.

ويعد النظام الجديد من أمنية حلا متكاملا ومتقدما للمراقبة قائم على السحابة، يتيح للعملاء تتبّع مركباتهم من جهة ومراقبة سلوك السائقين من جهة أخرى، حيث تشمل الخدمة: التتبع، وتلقي الإشعارات والتنبيهات في الظروف الصعبة واستخراج التقارير المطلوبة لمراقبة السرعة والمسافات المقطوعة واستهلاك الوقود داخل وخارج أوقات العمل الرسمي، إضافة إلى الصيانة، ما يسهم في تقليل التكلفة التشغيلية وزيادة الإنتاجية للشركات، وتعزيز السلامة وتحسين الاستخدام وتقليل التكلفة التشغيلية. ويتضمن النظام مجموعة من المزايا تشمل منع حدوث سرقات المركبات، وتعزيز السلامة والقيادة على الطرق، إضافة إلى تحسين كفاءة الموظفين وزيادة إنتاجيتهم. كما يدعم النظام أكثر من 10 لغات ويصدر العديد من التنبيهات والإشعارات، إما بواسطة البريد الإلكتروني أو الرسائل القصيرة التي تفيد بمواقع ومكان المركبة الفعلي وخط سيرها سواء داخل أو خارج المنطقة الجغرافية المحددة لها، والتنبيه بالسرعة الزائدة ومدة التوقف. وتعليقاً على هذه الخطوة، أوضح محمود أبو زنّاد رئيس القطاع التجاري في شركة أمنية أن إطلاق النظام الجديد هو جزء من خطة أمنية لتحسين خدماتها وتوفير الأفضل لزبائنها. وبيّن أبو زنّاد أن هذا النظام خاص بتتبع المركبات وإدارة الأساطيل، وهو مشغل على شبكتي الجيل الثالث والرابع بمزايا جديدة لتلبي متطلبات السوق الأردني.