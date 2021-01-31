أمنية تعزز الممارسات الصحية لدى 4376 طالبا وطالبة و9 مدرسين

عمان-أظهر تقرير أعدته منصة نوى الإلكترونية، إحدى مبادرات مؤسسة ولي العهد، المندرجة ضمن محور عمل المواطنة تقريرها السنوي الخاص ببرنامج المدارس الصحية خلال

2019 – 2020، والذي تنفذه الجمعية الملكية للتوعية الصحية، أن الدعم الذي قدمته شركة أمنية لـ 5 مدارس حكومية في كل من الزرقاء وإربد، أسهم في تعزيز الممارسات الصحية لدى 4376 طالبا وطالبة و9 مدرسين، وجعل بيئة التعلم في هذه المدارس أكثر صحة وأمانا لهؤلاء الطلبة.

وبحسب التقرير الذي صدر مؤخرا، توزع الطلبة المستفيدين من برنامج المدارس الصحية كالتالي؛ 1258 طالبا وطالبة من مدرسة إسكان الهاشمية الأساسية المختلطة، و1098 طالبة من مدرسة فاطمة بنت الخطاب الثانوية، و1027 طالبا وطالبة من مدرسة نهاوند الأساسية المختلطة، و754 طالبا وطالبة من مدرسة الهاشمية الثانوية المختلطة، ومن مدرسة جمحا الأساسية للبنات/ المدارس المعززة للصحة 239 طالبة. وفي تعليقه على هذه الإنجازات، قال الرئيس التنفيذي لشركة أمنية، زياد شطارة إن نجاح هذا البرنامج يعكس حجم الجهود التي تبذلها شركة أمنية وشريكتها في هذا المشروع الجمعية الملكية للتوعية الصحية لدعم قطاع التعليم ورغبتهما الشديدة في تطويره وجعله بيئة أكثر صحة وأمانا، موضحا أن الطلبة يحققون أداء أفضل في المدرسة عندما يكونون بصحة جيدة جسديا وعاطفيا. وبين شطارة، أن أهداف برنامج الاعتماد الوطني للمدارس الصحية تتقاطع وأهداف برامج المسؤولية المجتمعية المستدامة لشركة أمنية والمندرجة تحت مظلة “أمنية الخير” والساعية إلى خلق جيل واع مثقف، يتمتع بأهلية عقلية وصحية عالية وبما ينعكس مستقبلا وبشكل إيجابي على تنمية المجتمع وتطوره، مشيرا إلى أن المدارس الصحية، تدعم تطوير العديد من كفاءات الطلاب، مثل التفكير النقدي وحل المشكلات واتخاذ القرارات والتعاون والثقة بالنفس والقيادة. وأعرب شطارة عن اعتزازه بالإنجازات التي تحققت في المدارس الخمس التي تدعمها شركة أمنية، كما أثنى على الجهود المميزة التي قام بها فريق الجمعية الملكية للتوعية الصحية خلال تنفيذ هذا البرنامج.

من جانبها، قدمت مدير عام الجمعية الملكية للتوعية الصحية، حنين عودة، شكرها وتقديرها لأمنية ولجهودها الكبيرة في رفع سوية التعليم في المملكة من خلال المشاريع النوعية والمتميزة التي تدعمها الشركة، مشيرة إلى أن فريق الجمعية ولاستكمال خططه في تنفيذ برنامج المدارس الصحية قام واستجابة للتدابير الوقائية التي فرضتها جائحة كورونا بتنفيذ عدد من الإجراءات للوصول إلى هدف البرنامج الرئيسي “نحو مدارس صحية وآمنة “، حيث أجرى الفريق جلسات تدريبية عبر الإنترنت في أيلول الماضي للمدراء والمعلمين في المدارس المسجلة وتم تزويدهم بالتوجيه العام وخطة التنفيذ المحدثة لبرنامج المدارس الصحية، كما تم تحديث محتوى معايير المدرسة الصحية وإعداد بروتوكول صحي خاص بالمدارس حول فيروس كورونا “كوفيد 19” بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.