“أمنية” تعقد جلسة عمل افتراضية حول الشباب والعمل التطوعي

عمان- بمناسبة اليوم الدولي للمتطوعين من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية، نظم فريق المسؤولية الاجتماعية في شركة “أمنية” وتحت مظلة “أمنية الخير” جلسة عمل افتراضية بعنوان ” الشباب والعمل التطوعي.. التحديات، الدوافع وآفاق المستقبل”.

وجاءت هذه الجلسة احتفاء من شركة “أمنية” باليوم الدولي للمتطوعين من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 5 كانون الأول (ديسمبر) 1985، وذلك تقديراً لكل شخص يتبرع بجزء من وقته وجهده من أجل مساعدة الآخرين دون مقابل مادي، وللتذكير أيضاً بأهمية التطوع كنشاط إنساني من شأنه أن يعزز الروح التشاركية ويساعد الناس في محنهم ومشاكلهم وظروفهم الصعبة.

وشارك في هذه الجلسة، مدير منصة “نَحْنُ” عمران الحمود، ومنسق وحدة الشراكات والعمل التطوعي لهيئة شباب كلنا الأردن أمجد الكريمين، وإيهاب القصير مدير التسويق الميداني وفريق أمنية للشباب، وأدارت الحوار مسؤولة المسؤولية الاجتماعية في شركة “أمنية”، رولا نصراوين.

وقال مدير منصة “نَحْنُ” عمران الحمود “إن المنصة أنشئت العام 2019 كبرنامج لنوى -إحدى مبادرات مؤسسة ولي العهد- بدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وبشراكة مع مؤسسة ولي العهد وبتعاون مع وزارة الشباب الأردنية، لتكون الأولى من نوعها، وذلك بهدف تشجيع العمل التطوعي والمشاركة الشبابية لإحداث التغيير الإيجابي في مجتمعاتهم”، موضحاً أن المنصة نجحت في استقطاب آلاف من الشباب خصوصاً في فترة جائحة كورونا الذين سجلوا أكثر من أربعمائة ألف ساعة تطوع ومشاركة بعضها في الميدان وأخرى عن بُعد. مشيراً إلى أن “نَحْنُ” وهي منصة وطنية تسعى لتوحيد الجهود المبذولة في مجال العمل التطوعي والمشاركة الشبابية على الأصعدة كافة، وذلك عن طريق بناء شراكات مع القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني وأصحاب المبادرات بحيث توفر المنصة أكبر عدد ممكن من الفرص التطوعية إيماناً بأن العمل التطوعي يكسب الشباب مهارات جديدة ويزيد من خبراتهم الشخصية والعملية ويضمن المستقبل المشرق للمجتمعات التي تحتضنهم.

ومن جانبه، أوضح منسق وحدة الشراكات والعمل التطوعي لهيئة شباب كلنا الأردن أمجد الكريمين، أن هيئة شباب كلنا الأردن تُعد الذراع الشبابية لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، وتهدف إلى رفع درجة الوعي لدى الشباب حول مختلف القضايا والتحديات الوطنية، وتفعيل دورهم كشريك حقيقي ومؤثر في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

وبدوره، قال مدير التسويق الميداني وفريق أمنية للشباب، إيهاب القصير، إن شركة أمنية قررت قبل 7 أعوام تأسيس فريق شباب أمنية الذي يمثل أفضل قيم الشركة والذي أصبح اليوم جزءاً لا يتجزأ من تكوين أمنية بما يتعدى الـ300 طالبة وطالب، تخرج منهم ما يزيد على 200 طالب وطالبة من عدد من الجامعات الحكومية والخاصة محققين قصص نجاحات مميزة بعد التحاقهم بسوق العمل داخل وخارج المملكة.

ومن جهتها، أثنت مسؤولة المسؤولية الاجتماعية في شركة أمنية، رولا نصراوين، على جهود المؤسسات والمنظمات الأردنية العاملة في الشأن التطوعي، موضحة أن اليوم الدولي للمتطوعين من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية، يعد فرصة لزيادة الوعي بحجم إسهامات هذه المنظمات في المجتمع، من جهة، والإشادة بالجهود التي يبذلونها طيلة العام ولمشاركة القيم النبيلة التي يتبنوها وتعزيز عملهم ودعمه في مجتمعاتهم من جهة ثانية.