“أمنية” تفوز بالمركز الثاني في جوائز تجربة العملاء

عمّان – أعلنت منظمة جوائز الخليج لتجربة العملاء، عن فوز أمنية بالمركز الثاني عن فئة “أفضل مركز اتصال” على مستوى منطقة الخليج والشرق الأوسط، وذلك خلال حفل أقيم مؤخرا في دبي، تم فيه تكريم المؤسسات والشركات الفائزة، والتي تعد انموذجا بين نظرائها في تقديم تجارب متميزة تثري حياة العملاء.

وأشادت لجنة التحكيم الخاصة بمنح الجوائز، بالمستوى الرفيع والمتقدم الذي توفره أمنية لخدمة عملائها وتلبية متطلباتهم، حيث قامت اللجنة بدراسة وتدقيق معايير مركز الاتصال وتوافقها مع متطلبات الجائزة، ما يؤكد حرص أمنية على تنفيذ استراتيجيتها التي تركز على خلق علاقة مستدامة مع العملاء على المدى البعيد عبر تقديم تجارب متميزة وغنية لهم.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة أمنية، زياد شطارة: “نحن فخورون بفوزنا بهذه الجائزة الإقليمية التي تعكس ريادة أمنية ومكانتها الرفيعة في السوقين المحلي والإقليمي، من حيث خدماتها وحلول أعمالها من جهة، ومن حيث توفيرها مركز اتصال ذات معايير عالمية المستوى، يلبي كادره المؤهل والمدرب احتياجات عملائنا ويحقق توقعاتهم”.

وأكد شطارة، أن مركز اتصال أمنية أحدث خلال السنوات الماضية فرقا كبيرا لجهة خدمة العملاء، وقال: “حصلنا على العديد من الجوائز التي تعد بمثابة التقدير العالمي والإقليمي لتميزنا في إثراء تجارب عملائنا وتقديم خدمات ذات قيمة مضافة لهم، ونأمل أن تكون هذه الجائزة مقدمة لتحقيق إنجازات أخرى جديدة خلال هذا العام”.

ويتمتع مركز اتصال أمنية بكادر مؤهل وكفؤ يمتلك القدرات العالية للتعامل مع أسئلة واستفسارات العملاء بالسرعة والكفاءة المطلوبة، ويقدم لهم حلولا سريعة لا تتطلب في الأغلب ذهابهم إلى معارض الشركة أو يقوم بتوجيههم نحو الخدمة الذاتية. يشار إلى أن أمنية قد حصلت العام الماضي من مؤسسة جائزة تجربة العملاء الدولية في أمستردام – هولندا على الجائزة الفضية عن فئة شكاوى العملاء، لتقديمها تجربة عملاء فريدة ومتميزة.

كما حصلت في العام 2017، على شهادة الأيزو 10002:2014 في رضا العملاء بالتعامل مع الشكاوى، وذلك لامتثالها الكامل للإجراءات المتبعة في إدارة ومعالجة الشكاوى ومنع تكرار الشكاوى ذات الأسباب المشتركة.