“أمنية” تقترح تخفيض قيمة رعاية الوحدات

عمان – الغد – دخلت شركة أمنية في مفاوضات مع نادي الوحدات، لتخفيض قيمة عقد الرعاية السنوي من 400 ألف دينار إلى 200 ألف دينار، وذلك بسبب الظروف التي خلفتها جائحة كورونا.

ووفق المعلومات فإن نادي الوحدات رفض الحديث في مبدأ تخفيض قيمة عقد الرعاية، متمنيا على الشركة عدم المساس بالمبلغ.

المعلومات تشير إلى أن أمنية في طريقها للتراجع عن الاقتراح، وبالتالي استمرار الرعاية كما هي، ولكن دون تأكيد رسمي حتى الآن، بانتظار الأيام القليلة المقبلة لاتضاح الرؤيا. – (أخبار النجوم)