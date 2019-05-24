“أمنية” تقيم حفل إفطار تكريما للأسرة الإعلامية

عمّان – الغد – أقامت شركة أمنية الأربعاء الماضي حفل إفطار تكريماً للأسرة الصحفية والإعلامية في مطعم دايمه – التابع لمؤسسة نهر الأردن، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي للشركة زياد شطارة، وعدد من كبار الموظفين فيها.

وخلال حفل الإفطار، رحب شطارة بالصحفيين والإعلاميين، مقدراً تلبيتهم للدعوة التي تدّل على المكانة العالية التي تتمتع بها شركة أمنية لديهم، وقال: “نسعى من خلال هذا اللقاء إلى تمتين أواصر العلاقات مع الاعلاميين وتجديد التواصل والمحبة ونأمل أن تستمر لقاءاتنا لأعوام عديدة وأن تكون سُنة حسنة”.

وأثنى شطارة على الدور المميز الذي يقوم به الإعلام في خدمة المجتمع وقضاياه المختلفة من خلال تسليطهم الضوء على آخر وأحدث الإنجازات، إلى جانب عدم إغفال وسائل الإعلام المختلفة للجهود المبذولة من قبل شركات القطاع الخاص وعلى رأسها أمنية للمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في المملكة.

واستعرض شطارة، أبرز التطورات التي شهدتها أمنية على مدار العام، مبيناً أن الشركة حققت جميع الالتزامات التي قطعتها على أنفسها منذ بداية انطلاقتها في السوق الأردني، حيث يُعد العام 2018 من أكثر سنوات الشركة إنتاجية وتحولاً في مسيرتها إذ تم إجراء توسعة على الشبكة وتعزيز شراكاتها وإحراز تقدم كبير في مسيرتها نحو التحول الرقمي الكلي.

من جانبهم، عبّر الصحفيون والإعلاميون عن سعادتهم بهذا اللقاء، متمنين أن يستمر خلال الأعوام المقبلة، مثمنين دور أمنية في النهوض بقطاع الاتصالات الأردني وإسهاماتها المتميزة في العديد من المجالات.